Шумът на града: Високи децибели тормозят русенци

від БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
У нас
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Русе е един от най-шумните градове в страната. В 27 от 30 пункта за измерване нивата на шум са над допустимата норма, сочат данните на Регионалната здравна инспекция. Най-засегнати са районите около големите булеварди, болници и училища.

Всяка сутрин градът се събужда с шума от колите и тежкотоварните камиони, след това започват ремонти без пауза, а вечер гонки и силна музика. Силните децибели са част от ежедневието на хората, не могат да ги игнорират, а са принудени да се адаптират, но на каква цена.

Виктория Колева: "Пробиват, те големите машини някакъв ужасен шум издават."

Емилия Кънева: "Много е шумно. Вечер е нещо страшно. Гонките са ежедневни, особено мотори."

Два пъти в годината служители на Регионалната здравна инспекция замерват нивото на шум на 30 места в Русе и всеки път децибелите са нагоре. Дори в един от най-спокойните квартали тишината е мираж.

инж. Илияна Иванова – ст. експерт "Лабораторни изследвания и физични фактори" в РЗИ-Русе: "Това, което замерихме, е 69,7 децибела, трябва да бъде 50."

Около училища и болници децибелите също са на ръба на допустимите норми, а специалистите предупреждават, че продължителното излагане на високи нива на шум води до здравословни проблеми и стрес.

инж. Лилия Бояджиева – РЗИ-Русе: "Влияе на слуховия апарат, влияе на нервната система."

Виктория Колева: "Естествено, когато има такъв дразнител, пречи. Аз вече съм на такава възраст на мен примерно, много повече ми пречи, отколкото на младите."

Решение на проблема има, РЗИ всяка година изготвя мерки за ограничаване на шума.

инж. Лилия Бояджиева – РЗИ-Русе: "Подмяна на уличната настилка, сериозно залесяване, полагане на шумоизолиращи пана по големите булеварди."

А докато мерките се приложат – шумът остава като фон, с който отдавна сме свикнали.

#ниво на шум #русенци #шум #Русе

