Големи щети от градушката в района на Крумовград

від БНТ , Репортер: Красимир Ангелов
Снимка: Meteo Bulgaria
Градушката, която вчера удари Крумовград, нанесе значителни щети в града и района. Счупени са стъклата на десетки автомобили, унищожени са посевите, изпочупени са клоните на овощните дръвчета.

Според очевидци, в града не е останала здрава оранжерия. До късно снощи продължи разчистването на ледените зърна, които бяха като орех, а някои и по-големи.

Доброволци са обиколили Крумовград и околностите му за пострадали животни, но такива не са били открити, съобщиха ветеринарни лекари.

Размерът на щетите ще стане ясен в понеделник, когато започва работа общинската администрация и застрахователните компании.

#щети след градушка #Крумовград #градушка

