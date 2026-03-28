Хутите изстреляха две крилати ракети към Израел

Втора крилата ракета на йеменските бунтовници хути беше изстреляна към Израел в първата им пряка намеса в конфликта.



Израелските медии съобщават, че тя е била неутрализирана. Дрон на хутите падна и в най-южния град в страната, Ейлат. По-рано групировката съобщи, че е изстреляла серия от ракети към израелски военни обекти. Международно признатото правителство на Йемен се разграничи от ударите на хутите и заяви, че не иска война.

Към момента продължават израелските удари в Техеран, където са задействани системите за въздушна отбрана. Външните министри на Пакистан, Саудитска Арабия, Египет и Турция ще се срещнат в неделя и понеделник в Исламабад, за да обсъдят начини за деескалация на войната в Близкия изток.

Точно преди месец започна американо-израелската операция „Епична ярост“ срещу Иран. Заложник на войната стана световната икономика след блокирането на Ормузкия проток от страна на Техеран.