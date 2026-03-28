Йеменските хути атакуваха Израел за първи път от началото на войната в Близкия изток

Йеменските бунтовници хути, съюзник на Иран, се намесиха за първи път във войната в Близкия изток. Те поеха отговорност за атака срещу израелски военни обекти, часове след като израелската армия засече изстрелване на ракета от Йемен.

Продължават ракетните удари срещу Техеран. Поразени са 80 жилищни района, твърди иранският Червен кръст. Иранската телевизия показа изстрелване на дронове срещу пристанището в Хайфа и летище Бен Гурион в Израел.

Трима ливански журналисти загинаха при израелски обстрел в южен Ливан, единият от които свързан с медия на Хизбула.

Украйна отрече Иран да е унищожил склада ѝ за противодронни системи в Обединените арабски емирства. По време на посещение в Абу Даби Володимир Зеленски каза, че двете страни ще си сътрудничат в областта на отбраната.

Външните министри на Пакистан, Саудитска Арабия, Египет и Турция ще се срещнат в неделя и понеделник в Исламабад, за да обсъдят начини за деескалация на войната в Близкия изток.