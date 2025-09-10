Израел нанесе удари срещу цели на йеменските хути

Израел нанесе удари срещу цели на йеменските бунтовници хути в столицата Сана и северната провинция ал Джауф. Местните власти съобщават за 35 убити и 131 ранени.

Според израелската армия са поразени военни лагери, централата на военната пропаганда, както и склад за гориво. На 30 август с удар в Сана Израел ликвидира премиера на правителството на хутите и няколко министри.

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници атакуват кораби в Червено море в знак на солидарност с палестинците в Газа и обстрелват Израел с дронове и ракети. Израел отговаря с удари по райони в Йемен, контролирани от хутите, включително ключовото пристанище Худейда.