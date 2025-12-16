Ройтерс: Саудитска компания влиза в надпреварата за чуждестранните активи на "Лукойл"

Саудитската компания "Мидад Енерджи" се очертава като един от водещите кандидати за придобиване на чуждестранните активи на санкционираната "Лукойл", съобщават три източника на Ройтерс. Агенцията посочва, че "Мидад Енерджи" има дълбоки политически връзки с Москва и Вашингтон. Чуждестранните активи на "Лукойл" се оценяват на 22 милиарда долара.

Интерес проявиха десетина потенциални инвеститори, включително "Ексън Мобил", "Шеврон" и частната инвестиционна компания "Карлайл". Ръководителят на "Мидад" е брат на саудитския съветник по националната сигурност Мусаед ал Айбан, който участва в руско-американските преговори в Саудитска Арабия през февруари. Техният баща е бил първият шеф на разузнаването на Кралството. При американския президент Доналд Тръмп сътрудничеството между Съединените щати и Саудитска Арабия отбелязва пик и надгражда десетилетия на сътрудничество в областта на енергетиката и сигурността.

Тази година Рияд и Вашингтон подписаха редица споразумения, като Саудитска Арабия обеща инвестиции до един трилион долара. "Мидад Енерджи" има амбициозна стратегия за разширяване, материализирана и от сделка с Алжир през октомври на стойност 5,4 милиарда долара. Саудитската компания планира оферта за изцяло парично изкупуване на чуждестранните активи на "Лукойл", като средствата ще бъдат държани в доверителна сметка /ескроу/ до вдигане на санкциите срещу руската компания. В сделката може да участват и американски компании, добавя източник на Ройтерс.