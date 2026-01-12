Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен

Президентът Румен Радев връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на най-голямата парламентарна група в 51-вото Народно събрание - тази на ГЕРБ-СДС. За връчването на мандата в президентската институция на "Дондуков" 2 дойде само министър-председателят в оставка Росен Желязков. Веднага след като го получи от държавния глава, Желязков върна папката празна.

Росен Желязков - министър-председател в оставка: "ПГ на ГЕРБ-СДС определи да дойда в днешния ден в изпълнение на повелите на Конституцията и като определен от ПГ кандидат за министър-председател да получа първия проучвателен мандат. Тези дни се навършват точно една година от момента, в който в тази зала ви връчих успешно съставения от мен кабинет с очакване Народното събрание да го гласува. За тази една година едно правителство, което беше сформирано в рамките на духа на конструктивизма, в изпълнение на важни стратегически цели пред страната, беше сформирано, свърши огромна по обем и значения работа, изпълни своите стратегически цели, независимо от непопулярността на голяма част от решенията и актовете, които нямаха краткосрочна и средносрочна цел, а гледаха доста по-напред в бъдещето с оглед устойчивото развитие на българското общество. Това правителство премина през шест вота на недоверие и в момента, в който гражданското общество поиска нова легитимност, българското правителство, водено от разбирането, което ГЕРБ-СДС винаги е изповядвало през тези години, да осигурява стабилност и сигурност за страната, правителството подаде оставка. Това не го разглеждаме като политическо отстъпление, а го разглеждаме в рамките на духа на демократичните традиции, които следваме последните три десетилетия, а именно устойчиво развитие на България и избягване всяко разделение в обществото в целите и в името на търсенето на благоденствието на българският народ. Политическото его в такива моменти е на последно място. Аз винаги съм изповядал това разбиране. Затова когато нашият дълг, който беше оформен в стратегическия документ Програма за развитието на България на кабинета, основните цели, когато бяха изпълнени, ние преценихме, че кризата не бива да се превръща в политическа и институционална. Затова и нашето разбиране, с оглед на това, че ние сме последователна и предвидима партия, днес аз ще върна като неуспешен проучвателният мандат, с което ще дам възможност да се развие конституционната процедура. А в момента, в който голяма част от политическите партии заявяват, че търсенето на нова легитимност минава през предсрочни парламентарни избори, вярвам, че в най-скоро време същите следват да бъдат насрочени. И ако мога да си позволя, нашето разбиране, че много важно е изборите да бъдат колкото се може по-скоро, разбира се, съобразявайки и времето, в което ще се проведат, но краят на март, в зависимост от парламентарната процедура, е един подходящ момент, защото предстоящите близо два месеца, които ще бъдат изпълнени с тежка политическа риторика, която ще разделя, а няма да обединява българите, а може вместо да мотивира голяма част от избирателите да гласуват, за пореден път да бъде предпоставка да не излязат да гласуват, затова колкото се може по-скоро ние трябва да проведем изборите, защото 2026 година е годината, в която предстоят тези избори и най-малко още един избор за президент, а предизборните кампании вече са започнали за всички видови избори, които тази година ни очакват. За това е много важно предизвикателната година, която би трябвало да бъде година на брането на положителния резултат, положителния репутационен резултат от това, че сме вече част от сърцето на Европа и еврозоната, да не бъде похабено в политическа риторика, която ще отблъсне инвеститорите, ще ни лиши от положителния инвестиционен потенциал на страната, с който можем да се похвалим и е видно и от рейтингите на големите международни агенции. Така че ние считаме, че 29 март е една добра дата за провеждането на изборите, поради което си позволих още днес да върна като неуспешен проучвателния мандат."