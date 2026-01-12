Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави

Над 350 милиона души вече в 21 държави използват еврото, което е в обръщение от повече от 20 години. България вече е част от еврозоната какви са най-любопитните факти около еврозоната и еврото?

Втората най-важна валута в света

От 2002 г. насам еврото се превърна във втората най-важна валута в света. По всички международни валутни показатели - глобални плащания, валутни резерви, международни заеми, международен дълг и обороти в чуждестранна валута.

Еврото играе ключова роля в световната търговия. Приблизително 30% от световната търговия се извършва в евро, което подчертава значението ѝ в световната икономика Еврото е особено важно в търговията с основните партньори на Европейския съюз, включително Съединените щати, Азия, и Обединеното кралство, където говорим за трилиони евро.

Еврото помага в борбата с изменението на климата

Както ЕС, така и еврото са водещи в света по отношение на емисиите на зелени облигации. Те се емитират за финансиране на проекти, които имат положително въздействие върху околната среда или климата. Около половината от световните облигации са емитирани в евро, да самия емитира половината от тях.

Широко разпространеното използване на еврото в международната търговия не само улеснява по-плавните транзакции, но и засилва позицията на еврото като стабилна и надеждна валута на световния пазар. Това широко използване подчертава въздействието на еврото върху подобряването на икономическите отношения и насърчаването на ефективността на търговията в световен мащаб.

Какво трябва да знаем за банконоти и монетите?

Над 30 млрд. евробанкноти и 154 млрд. евромонети са в обръщение.

Към края на 2025 г. в обращение има над 30 милиарда евробанкноти, на стойност над 1,6 трилиона евро, и приблизително 154 милиарда евромонети, на стойност около 35 милиарда евро, като цифрите непрекъснато нарастват с присъединяването на нови страни към еврозоната, като България през 2026 г. Те обхващат купюри от 5 до 200 евро за банкноти от втората серия Европа и от 1 цент до 2 евро за монети, като банкнотата от 500 евро от първата серия вече не се издава. Тя остава валидно и законно платежно средство, но на практика не се използва и не се приема в търговските обекти! Затова дори да получите такава, е по-добре да я обмените в банка за по-малки купюри.

През януари 2019 г. централните банки в европейската единна валутна зона спряха да емитират лилавата банкнота от 500 евро поради опасения, че тя улеснява живота на престъпниците. Асоциацията на банкнотата с прането на пари и финансирането на тероризма ѝ спечели прякора „Бин Ладен“ в някои кръгове.

Банкнотата от 500 евро улеснила престъпниците да транспортират големи суми пари в брой – очевидно 1 милион евро в банкноти от 500 евро тежи само 2,2 кг, в сравнение с повече от 20 кг, ако се използваха банкноти от 50 евро.

Коя е най-използваната банкнота?

Банкнотата от 50 евро се използва най-много - над 14 милиарда банкноти в обращение. След това са тези с номинал 20 и 100 евро.

Монетите от 2 евро отбелязват 388 исторически момента, годишнини, личности и места, като емитира възпоменателни евромонети. Държавите могат да емитират 2 възпоменателни монети от 2 евро годишно. Гърция беше първата, която направи това за Олимпийските игри през 2004 г. в Атина.

Евромонетите се изработват в сребърни, златни и медни тонове и показват общ дизайн от едната страна и различни национални символи от другата. Но интересното е, че тъй като се изработват от монетни дворове в различни страни, те се различават леко по размер.

Евромонети извън ЕС

Андора, Монако, Сан Марино и Ватикана използват еврото и имат свои собствени евромонети.

Освен това то е официалната валута на Косово, Черна гора и суверенните бази Акротири и Декелия. Тези суверенни бази са британска отвъдморска територия на остров Кипър, което ги прави единствените места под британски суверенитет, които използват еврото.

Естония

Всяка евромонета има обща страна и национална страна. Докато общата страна показва номинала и карта на Европа, националната страна варира в зависимост от държавата, която я е емитирала.

Общите страни на всички евромонети показват карта на Европа, но Естония е единствената държава-членка на ЕС, която показва и контурна карта на собствената си страна, макар и на обратната страна на монетите си.

Евромонетите се емитират в купюри от 2 евро, 1 евро, 50 цента, 20 цента, 10 цента, 5 цента, 2 цента и 1 цент, но за да се избегне използването на двете най-малки монети, някои парични транзакции в момента се закръгляват до най-близките пет цента в Нидерландия, Ирландия и Финландия.