Зимни условия по пътищата: експерти съветват шофьорите да бъдат внимателни заради "черен лед"

Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Зимната подготовка на автомобила остава ключова за безопасното придвижване

Снимка: БТА/Архив
Обилните снеговалежи, заледените пътища и тротоари през последната седмица създадоха редица затруднения на много места в страната. Зимната подготовка на автомобила остава ключова за безопасното придвижване, особено при ниски температури и планински условия.

На прохода Предел тази сутрин температурата е около минус 9 градуса. Пътят е проходим при зимни условия, без въведени ограничения за леки и тежкотоварни автомобили. Пътната настилка е почистена до асфалт, но заради ниските температури и силния вятър съществува риск от образуване на т.нар. "черен лед", предупреждават експерти.

Автоекспертът Георги Бързаков от Асоциацията на квалифицираните автомобилисти в България подчерта, че подготовката на автомобила е решаваща при пътуване през планинските проходи.

"Задължително е автомобилът да бъде оборудван със зимни гуми с добър грайфер. Трябва да се провери нивото и качеството на антифриза, както и състоянието на чистачките, които осигуряват добра видимост при снеговалеж", посочи той.

Сред най-честите пропуски на шофьорите са недостатъчната дистанция, рисковите изпреварвания и пътуването с почти празен резервоар.

"При зимни условия е важно да се кара по-бавно, с по-голяма дистанция и винаги с достатъчно гориво, тъй като не е изключено да се попадне в задръстване или да се наложи изчакване на помощ", допълни експертът.

При евентуална авария в условия на силен студ, особено при температури около минус 10 градуса, препоръката е двигателят да остане включен, за да се поддържа топлина в купето до пристигането на помощ.

Особено опасен при зимно време е "черният лед" – тънък, почти невидим слой замръзнала влага върху асфалта. Той се образува най-често при температури около и под нулата, на мостове, надлези и усойни участъци. Един от признаците за навлизане в зона с "черен лед" е спирането на водните пръски от гумите на автомобила отпред.

"При съмнение за черен лед водачите трябва да увеличат дистанцията поне двойно, тъй като спирачният път може да се увеличи над два пъти в сравнение с мокра настилка", обясни Бързаков.

Той препоръча плавно натискане на спирачките при автомобили с ABS и избягване на използването на автопилот, тъй като това може да доведе до загуба на контрол.

От пътноподдържащите фирми и Областното пътно управление уверяват, че пътят през прохода Предел се обработва превантивно, за да се намали рискът от заледяване. Въпреки това, шофьорите трябва да бъдат особено внимателни, тъй като във високите части на Пирин и другите планини температурите достигат до минус 15 градуса.

Експертите напомнят, че дори при добре почистени пътища зимните условия изискват повишено внимание, за да се стигне безопасно от точка А до точка Б.

