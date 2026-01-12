Почистването на снега в София продължава

На много места в София имаше сигнали за заледяване и за т.нар. "черен лед", който е изключително опасен за шофьорите. Как върви снегопочистването в София, след като градът беше трудно проходим на места през последните дни?

Петър Дяков, Столичен инспекторат: "Предвид метеорологичната обстановка, ситуацията на територията на Столична община е спокойна. От снощи след 21:00 часа започнаха първите обработки против заледяване на опасни стръмни участъци, както и на участъци, които след заледяване имаше образувал се т.нар. "тъмен лед". Продължават обработките, както и днес ще продължат в предвид ниските температури, при повишение на температурите ще започват обработки и на вътрешно-кварталните улици в районите."

"Тротоарите също ще се почистват, но при ниска температура няма как да искаме… В момента температурата на територията на Столична община и по-точно тук в Драгалевци е минус 7 градуса, усеща се като минус 12 градуса, на Витоше е минус 16 градуса, така че няма как да искаме да се разтопи снега. Двата пътя Драгалевци - Алеко и Бояна - "Златните мостове" са проходими при зимни условия. Сутрин започва разпръскване на пясък, след предварителното премахване на снежната маса. На територията на Столична община ще продължават обработките, приканвам само водачите на МПС да са с добре оборудвани автомобили, заредени с гориво, когато се качват в планината и да са с зимни гуми и да не предприемат рискови маневри."