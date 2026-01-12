БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Неучебен ден в общините Русе, Иваново и Сливо поле

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази

Всички общински паркинги ще бъдат безплатни

Снимка: Община Русе
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Заради ниските температури в общините Русе, Иваново и Сливо поле ще бъде неучебен ден, а всички общински паркинги ще бъдат безплатни.

Има и селища без ток. Авария спря тока в няколко населени места в област Монтана тази нощ. Без електричество останаха и част от домакинствата в квартал “Кошарник” в Монтана.

Според информация от сайта на ЕРМ-Запад, вероятно се касае за проблем в далекопровод или основно електроразпределително съоръжение. Засегнати са Горна и Долна Вереница, Монтана, Винище и Горно Церовене.

Времето ще бъде много студено - около минус 14-15 градуса и ще има силен леден вятър. Има рисковете от измръзване и заледявания.

#Община Иваново #Русе #сливо поле #неучебен ден

Последвайте ни

ТОП 24

Живакът падна до - 37 °C: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до - 37 °C: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
3
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
4
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община
5
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до...
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
6
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Регионални

"Сякаш е гето, не са изхвърляли боклука повече от месец": Недоволството заради проблема със сметосъбирането в София расте
"Сякаш е гето, не са изхвърляли боклука повече от месец": Недоволството заради проблема със сметосъбирането в София расте
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
7909
Чете се за: 04:27 мин.
"Убиват хора за нищо, искаме революция": Протест в подкрепа на антиправителствените демонстрации в Иран се проведе в София "Убиват хора за нищо, искаме революция": Протест в подкрепа на антиправителствените демонстрации в Иран се проведе в София
Чете се за: 01:37 мин.
Тежка катастрофа на пътя Разград-Попово, има загинал Тежка катастрофа на пътя Разград-Попово, има загинал
Чете се за: 00:37 мин.
21 машини работят на терен в Пловдивска област 21 машини работят на терен в Пловдивска област
Чете се за: 00:35 мин.
Затруднено е движението по пътя Смолян-Девин, заради голямо свлачище (СНИМКИ) Затруднено е движението по пътя Смолян-Девин, заради голямо свлачище (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Президентът връчва първия мандат на ГЕРБ-СДС
Президентът връчва първия мандат на ГЕРБ-СДС
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Неучебен ден в общините Русе, Иваново и Сливо поле Неучебен ден в общините Русе, Иваново и Сливо поле
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Жълт код за ниски температури за 18 области на страната Жълт код за ниски температури за 18 области на страната
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
Чете се за: 04:42 мин.
Политика
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Балканите в капана на зимата: Хиляди без ток, бурно море и...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
"Сякаш е гето, не са изхвърляли боклука повече от месец":...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Живакът падна до - 37 °C: Хиляди туристи са блокирани във...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ