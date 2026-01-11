Доналд Тръмп призова Куба да „сключи сделка“ или да приеме последствията, след като спря притока на венецуелски петрол и пари към страната.



По данни на Би Би Си преди операцията на американската армия във Венецуела, Каракас е изпращал по 35 хиляди барела петрол към Куба. Външният министър на Куба заяви, че страната му има право да продължи да внася суровината без препятствия, а президентът Мигел Диас-Канел каза, че никой не може диктува на държавата какво да прави.

В Куба се задълбочава вече съществуващата криза с горивата и електричеството.

Американският президент сподели в социалните мрежи, че кубинските власти са обезпечавали сигурността на последните двама венецуелски диктатори срещу заплащане и че това не може да продължи.