Златните глобуси се връчват тази вечер

Тази вечер в Лос Анджелис е 83-тата церемония по раздаване на "Златните Глобуси" за постижения в киното и телевизията. В надпреварата са легенди на Холивуд като Леонардо ди Каприо, Ема Стоун и Майкъл Би Джордан.

С най-много номинации е филмът "От битка в битка" на режисьора на Пол Томас Андерсън. В категория телевизия лидер е сериалът "Белият лотус", следван от сериала "Адолесънс".

От тази година се въвежда изцяло нова категория за най-добър подкаст. Отличия се присъждат в категории като драма, мюзикъл, комедия и други. Номинациите за най-престижните кино награди - Оскар ще бъдат обявени на 22 януари. Отличията в 24 категории ще бъдат раздадени на церемония в Долби Тиатър в Холивуд на 15 март.