Иран се готви за нова нощ на протести, властите със заплахи за смъртни присъди

Иран заплаши с атаки по американски и израелски цели, ако Съединените щати се намесят в протестите в Ислямската република. Недоволството срещу властта в Техеран се разраства. Правозащитни организации съобщават за поне 192 убити. Според съобщения в американски медии президентът Доналд Тръмп е бил информиран за вариантите за военни удари срещу Иран. Българското външно министерство призова страната да се напусне незабавно и да се спрат пътуванията до там. От министерството призовават, ако български граждани в момента са в Иран, да се регистрират чрез бутона "Пътувам за Иран" на сайта или чрез мобилното приложение "Пътувай информирано".

За съдействие на пътуващи до Ислямската република българи ще помогне дипломатическото ни представителство в Техеран на телефонните номера: +98 21 8877 5037, +98 930 568 3409

Иран се готви за поредна нощ на протести. Държавният прокурор предупреди, че протестиращите могат да бъдат арестувани и обвинени във водене на война срещу Бог, което се наказва със смъртна присъда.

Независимо от заплахата и студа, недоволството срещу властта не спира да отеква по улиците. Това е от малкото видеа, които протестиращите успяха да разпространят в чужбина, заради интернет блокадата, която управляващите наложиха в страната.

Според правозащитни организации вече във всички провинции на Иран има протести. С нарастването на недоволството, растат и смъртните случаи. Опасенията са, че загиналите са стотици. Иранският президент призова младите иранци да не се включват в демонстрациите.

Масуд Пезешкиан, президент на Иран: "Наш по-висш е дълг е да не допуснем една група размирници да дойде и да разруши цялото ни общество."

Истинският управляващ на Иран обаче е аятолах Хаменей. Главно срещу него е насочен гневът на протестиращите. Аятолахът ги нарече "банда вандали", които се опитват да угодят на американския президент.

А Доналд Тръмп отново подкрепи протестите.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Иран гледа към свободата, може би както никога досега. САЩ са готови да помогнат!"

Думи, които предизвикаха антиамерикански скандирания в иранския парламент. Председателят на парламента обвини протестиращите, че искат да създадат "претекст за военна интервенция на Съединените щати" и отправи директна заплаха.

Мохамад Багер Галибаф, председател на Парламента в Иран: "В случай на атака срещу Иран, Израел както и американските военни бази в региона ще бъдат наши легитимни цели."

Заради Иран, Израел е в състояние на повишена готовност. Източници в Тел Авив съобщават, че израелският премиер и американският държавен секретар са обсъдили възможността за намеса на Съединените щати в Иран. А според "Ню Йорк Таймс" и "Уол Стрийт Джърнъл" в Белия дом са се провели предварителни дискусии за евентуални американски удари.

Ислямската република е преживяла много протести. Според анализатори обаче за първи път управлението в Техеран е толкова уязвимо, заради 12-дневната война през лятото с Израел. Тогава, с подкрепата на Съединените щати, бяха унищожени военни и ядрени обекти в Иран. Силно отслабени са и групировките-поддръжници на Иран - Хамас и Хизбула.

Недоволството срещу религиозния режим в Иран вече отеква и извън граница. Демонстрации в подкрепа на протестиращите се провеждат и днес в различни страни по света.