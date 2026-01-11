БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иран се готви за нова нощ на протести, властите със заплахи за смъртни присъди

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Чете се за: 04:30 мин.
По света
С нарастването на недоволството, растат и смъртните случаи - опасенията са, че загиналите са стотици

Снимка: АП/БТА
Иран заплаши с атаки по американски и израелски цели, ако Съединените щати се намесят в протестите в Ислямската република. Недоволството срещу властта в Техеран се разраства. Правозащитни организации съобщават за поне 192 убити. Според съобщения в американски медии президентът Доналд Тръмп е бил информиран за вариантите за военни удари срещу Иран. Българското външно министерство призова страната да се напусне незабавно и да се спрат пътуванията до там. От министерството призовават, ако български граждани в момента са в Иран, да се регистрират чрез бутона "Пътувам за Иран" на сайта или чрез мобилното приложение "Пътувай информирано".

За съдействие на пътуващи до Ислямската република българи ще помогне дипломатическото ни представителство в Техеран на телефонните номера: +98 21 8877 5037, +98 930 568 3409

Независимо от заплахата и студа, недоволството срещу властта не спира да отеква по улиците. Това е от малкото видеа, които протестиращите успяха да разпространят в чужбина, заради интернет блокадата, която управляващите наложиха в страната.

Според правозащитни организации вече във всички провинции на Иран има протести. С нарастването на недоволството, растат и смъртните случаи. Опасенията са, че загиналите са стотици. Иранският президент призова младите иранци да не се включват в демонстрациите.

Масуд Пезешкиан, президент на Иран: "Наш по-висш е дълг е да не допуснем една група размирници да дойде и да разруши цялото ни общество."

Истинският управляващ на Иран обаче е аятолах Хаменей. Главно срещу него е насочен гневът на протестиращите. Аятолахът ги нарече "банда вандали", които се опитват да угодят на американския президент.

А Доналд Тръмп отново подкрепи протестите.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Иран гледа към свободата, може би както никога досега. САЩ са готови да помогнат!"

Думи, които предизвикаха антиамерикански скандирания в иранския парламент. Председателят на парламента обвини протестиращите, че искат да създадат "претекст за военна интервенция на Съединените щати" и отправи директна заплаха.

Мохамад Багер Галибаф, председател на Парламента в Иран: "В случай на атака срещу Иран, Израел както и американските военни бази в региона ще бъдат наши легитимни цели."

Заради Иран, Израел е в състояние на повишена готовност. Източници в Тел Авив съобщават, че израелският премиер и американският държавен секретар са обсъдили възможността за намеса на Съединените щати в Иран. А според "Ню Йорк Таймс" и "Уол Стрийт Джърнъл" в Белия дом са се провели предварителни дискусии за евентуални американски удари.

Ислямската република е преживяла много протести. Според анализатори обаче за първи път управлението в Техеран е толкова уязвимо, заради 12-дневната война през лятото с Израел. Тогава, с подкрепата на Съединените щати, бяха унищожени военни и ядрени обекти в Иран. Силно отслабени са и групировките-поддръжници на Иран - Хамас и Хизбула.

Недоволството срещу религиозния режим в Иран вече отеква и извън граница. Демонстрации в подкрепа на протестиращите се провеждат и днес в различни страни по света.

#смъртни присъди #Иран #протести

