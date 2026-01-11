БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:25 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:22 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Убиват хора за нищо, искаме революция": Протест в подкрепа на антиправителствените демонстрации в Иран се проведе в София

bnt avatar logo от Елена Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
"Убиват хора за нищо, искаме революция": Протест в подкрепа на антиправителствените демонстрации в Иран се проведе в София
Слушай новината

В София се събраха граждани, за да изразят подкрепата си за антиправителствените демонстрации в Иран и за защита на човешките права.

Протестиращите изразиха недоволството си от действията на властите и се обявиха за смяна на режима. Изказаха и притеснението си от прекъсването на комуникациите в Иран, което продължава повече от 60 часа и липсата на контакт с близките им там.

Ами, протестиращ: "За 47 години нищо не се е променило. По-добре да се махнат и да направят път на някого, който може да промени нещо. Искаме революция. Убиват хора за нищо. Това е диктатурата там. Нямаме връзка с Иран. Не знам какво се случва с баба ми, с приятелите ми - вече два дни. Те не виждат съобщенията ми."

Фей Ешкефери, протестираща: "Колко души трябва да бъдат убити в Иран, докато интернетът е спрян напълно. Само на места има връзка със сателитите на "Старлинк". Всички са съгласни, че промяната трябва да бъде поведена от някого, който говори за свободни избори, референдум, така че хората да могат да изберат как да бъдат управлявани."

Афи Хосейни, протестираща: "Това е революция, не е протест. Ние не признаваме този режим, искаме да си отидат."

#в подкрепа на антиправителствените протести #портест #София #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

Дига на река Струма край Батановци се скъса
1
Дига на река Струма край Батановци се скъса
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
2
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на...
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община
3
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до...
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
4
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
5
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация
6
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Регионални

Тежка катастрофа на пътя Разград-Попово, има загинал
Тежка катастрофа на пътя Разград-Попово, има загинал
21 машини работят на терен в Пловдивска област 21 машини работят на терен в Пловдивска област
Чете се за: 00:35 мин.
Затруднено е движението по пътя Смолян-Девин, заради голямо свлачище (СНИМКИ) Затруднено е движението по пътя Смолян-Девин, заради голямо свлачище (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София – Самоков Паднала скална маса затруднява движението по пътя София – Самоков
Чете се за: 00:30 мин.
Частично възстановено е движението между Стойките и Широка лъка след свлачище Частично възстановено е движението между Стойките и Широка лъка след свлачище
Чете се за: 00:42 мин.
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа на пътя Разград-Попово, има загинал
Тежка катастрофа на пътя Разград-Попово, има загинал
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Преди рулетката с мандатите: ГЕРБ, ПП и БСП няма да правят опити за съставяне на кабинет (ОБЗОР) Преди рулетката с мандатите: ГЕРБ, ПП и БСП няма да правят опити за съставяне на кабинет (ОБЗОР)
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Затруднено е движението по пътя Смолян-Девин, заради голямо...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София –...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Вятър със скорост над 150 км/ч. в Гърция събори дървета, повреди...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Иран в хаос: Протестите ескалират, гражданите блокирани без интернет
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ