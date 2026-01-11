"Убиват хора за нищо, искаме революция": Протест в подкрепа на антиправителствените демонстрации в Иран се проведе в София

В София се събраха граждани, за да изразят подкрепата си за антиправителствените демонстрации в Иран и за защита на човешките права.

Протестиращите изразиха недоволството си от действията на властите и се обявиха за смяна на режима. Изказаха и притеснението си от прекъсването на комуникациите в Иран, което продължава повече от 60 часа и липсата на контакт с близките им там.