"Убиват хора за нищо, искаме революция": Протест в подкрепа на антиправителствените демонстрации в Иран се проведе в София

В София се събраха граждани, за да изразят подкрепата си за антиправителствените демонстрации в Иран и за защита на човешките права.
Протестиращите изразиха недоволството си от действията на властите и се обявиха за смяна на режима. Изказаха и притеснението си от прекъсването на комуникациите в Иран, което продължава повече от 60 часа и липсата на контакт с близките им там.
Ами, протестиращ: "За 47 години нищо не се е променило. По-добре да се махнат и да направят път на някого, който може да промени нещо. Искаме революция. Убиват хора за нищо. Това е диктатурата там. Нямаме връзка с Иран. Не знам какво се случва с баба ми, с приятелите ми - вече два дни. Те не виждат съобщенията ми."
Фей Ешкефери, протестираща: "Колко души трябва да бъдат убити в Иран, докато интернетът е спрян напълно. Само на места има връзка със сателитите на "Старлинк". Всички са съгласни, че промяната трябва да бъде поведена от някого, който говори за свободни избори, референдум, така че хората да могат да изберат как да бъдат управлявани."
Афи Хосейни, протестираща: "Това е революция, не е протест. Ние не признаваме този режим, искаме да си отидат."