Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Най-малко 116 е броят на жертвите при продължаващите вече две седмици анти-правителствени протести в Иран, предизвикани от икономическата криза и обезценяването на местната валута. Ранените са над 2600.

Данните са на базирана в Съединените щати активистка организация. Иранската държавна телевизия съобщава за ранени полицаи. Хиляди отново излязоха по улиците снощи, въпреки засилващите се репресии и пълното информационно затъмнение.

Протестиращите удряха по тенджери и скандираха лозунги в подкрепа на династията на последния ирански шах - Мохамед Реза Пахлави, свален от Ислямската революция през 1979 г. Американският президент Доналд Тръмп написа в Тruth Social че Съединените щати са готови са помогнат на протестиращите.

Според Ню Йорк Таймс, в събота вечер Тръмп е разгледал военни опции за намеса срещу Иран, но не е взел решение за удар. Българското министерство на външните работи предупреди за отменени полети и препоръча на нашите сънародници да се въздържат от пътувания до Иран.

#Доналд Тръмп #Иран #протести

