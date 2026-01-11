Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600

Най-малко 116 е броят на жертвите при продължаващите вече две седмици анти-правителствени протести в Иран, предизвикани от икономическата криза и обезценяването на местната валута. Ранените са над 2600.



Данните са на базирана в Съединените щати активистка организация. Иранската държавна телевизия съобщава за ранени полицаи. Хиляди отново излязоха по улиците снощи, въпреки засилващите се репресии и пълното информационно затъмнение.

Протестиращите удряха по тенджери и скандираха лозунги в подкрепа на династията на последния ирански шах - Мохамед Реза Пахлави, свален от Ислямската революция през 1979 г. Американският президент Доналд Тръмп написа в Тruth Social че Съединените щати са готови са помогнат на протестиращите.

Според Ню Йорк Таймс, в събота вечер Тръмп е разгледал военни опции за намеса срещу Иран, но не е взел решение за удар. Българското министерство на външните работи предупреди за отменени полети и препоръча на нашите сънародници да се въздържат от пътувания до Иран.