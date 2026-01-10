Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация

След почти две седмици на масови протести в Иран, напрежението в страната продължава да ескалира. Наследникът на последния ирански шах - Реза Пахлави - син призова протестиращите да окупират центровете на големите градове. Почти две седмици Ислямската република е разтърсвана от нова вълна на протести. Правозащитни организации съобщават, че около 70 протестиращи са убити. Арестуваните са около 2400. Ще успее ли Реза Пахлави - син да обедини противниците на Ислямската република?

Горяща правителствена сграда в Карадж - независимо от информационното затъмнение, което иранските власти наложиха в страната, кадри от протестите успяват да стигнат в чужбина. Недоволството, което започна в последните дни на 2025 г. като икономически протест, вече прерасна в демонстрация срещу религиозния режим.

Реза Пахлави, син на шах Мохамед Реза Пахлави: "Призовавам работниците и служителите в ключови сектори на икономиката – особено транспорта, нефтения, газовия и енергийния сектор – да започнат национална стачка. Призовавам всички, в събота и в неделя да излязат по улиците и да ги защитят. Нашата цел вече не е просто да излезем по улиците, целта е да окупираме градските центрове."

Реза Пахлави е на 65 години. Роден е като престонаследник, но прекарва живота си в изгнание - в Съединените щати. Напуска родината си на 19 години, когато Ислямската революция сваля баща му.

Реза Пахлави, син на шах Мохамед Реза Пахлави: "Готвя се да се върна в родината си и да бъда с вас в момента на победата на нашата национална революция. Вярвам, че този ден е много близо."

Независимо, че Пахлави не говори за възстановяването на монархията, а за изграждането на един "нов Иран", наследникът на шаха остава разделяща фигура. Голяма част от младите иранци го подкрепят. По-възрастните поколения обаче не са простили на баща му, че през 70-те години отдава много от иранските природни богатства на Съединените щати, което се превръща и в причина за избухването на Революцията през 1979 г., която прераства в Ислямска революция.

Снимки: АП/БТА

Американският президент заяви, че засега не е склонен да се среща с Реза Пахлави, което беше изтълкувано като знак, че Тръмп иска да види как ще се развие кризата преди да подкрепи някой лидер от опозицията.

Тръмп вече отправи няколко предупреждения към протестиращите, а вчера се закани на властите в Техеран - "по-добре да не започват да стрелят, защото Съединените щати също ще започнат да стрелят!"

Американският държавен секретар Марко Рубио също подкрепи протестиращите

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "САЩ подкрепят храбрия ирански народ!"

За протестите иранските власти обвиняват Съединените щати и Израел. Без интернет и телефонни връзки с чужбина - засега протестиращите в Иран остават откъснати от света.

Иранци, живеещи в изгнание, предупреждават, че под прикритието на информационното затъмнение, силите за сигурност в Иран може да извършат кърваво потушаване на протестите.