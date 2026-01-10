Александър Томов: Конгресът на БСП отваря отново въпроса за коалицията и властта

Ще има конгрес, в който ще има доста кандидати, със сигурност двама или трима. След това, което се е случило в момента, проблемът за коалицията се отваря отново - ще има ли, каква ще бъде, кой ще участва в нея, тъй като тук въпросът опира до самата власт, в самата политика на БСП. Това каза в студиото на “Говори сега” лидерът на “Българската социалдемокрация - Евролевица” и коалиционен партньор в “БСП - Обединена левица” Александър Томов в коментар за решението на Националния съвет на БСП за провеждане на партиен конгрес преди изборите.

"И очевидно, че ще има конгрес, който няма да е толкова лесен. Въпросът е дали на този конгрес БСП, първо, ще изрази някаква алтернативна програма на досегашното управление, второ - дали ще заложи по-мащабна коалиция”, отбеляза той.

Според Томов има голям риск в това Конгресът на БСП да е преди изборите.

"В крайна сметка става дума за нов лидер, за програма, с която той ще бъде избиран за лидер, за коалиционна политика, която ще бъде А, Б или С - това няма да знаем до 8 феврари. И къде е рискът? Рискът е в това, че изборите ще бъдат в края на март и началото на април. Разликата между Конгреса и самата кампания е много малка - месец и половина до изборите, а самата кампания буквално ще бъде месец назад." "Моментът, разбира се, явно, че ще има движение в лявото пространство. Остава открит въпросът за президента. Ще се яви ли той или не. Защото това също е голям риск и нелека задача пред самия него. Тъй като, ако той се оттегли от президентската власт в този момент, особено ако госпожа Йотова се яви, а самата президентска институция ще бъде много силно отслабена. В момент, в който нямаме правителство редовно, нямаме парламент - рискът е сериозен. Така че аз от това, което слушам и чувам, е, че, действително, пред държавния глава е една нелека задача."

