БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Томов: Конгресът на БСП отваря отново въпроса за коалицията и властта

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази
Александър Томов: Конгресът на БСП отваря отново въпроса за коалицията и властта
Слушай новината

Ще има конгрес, в който ще има доста кандидати, със сигурност двама или трима. След това, което се е случило в момента, проблемът за коалицията се отваря отново - ще има ли, каква ще бъде, кой ще участва в нея, тъй като тук въпросът опира до самата власт, в самата политика на БСП. Това каза в студиото на “Говори сега” лидерът на “Българската социалдемокрация - Евролевица” и коалиционен партньор в “БСП - Обединена левица” Александър Томов в коментар за решението на Националния съвет на БСП за провеждане на партиен конгрес преди изборите.

"И очевидно, че ще има конгрес, който няма да е толкова лесен. Въпросът е дали на този конгрес БСП, първо, ще изрази някаква алтернативна програма на досегашното управление, второ - дали ще заложи по-мащабна коалиция”, отбеляза той.

Според Томов има голям риск в това Конгресът на БСП да е преди изборите.

"В крайна сметка става дума за нов лидер, за програма, с която той ще бъде избиран за лидер, за коалиционна политика, която ще бъде А, Б или С - това няма да знаем до 8 феврари. И къде е рискът? Рискът е в това, че изборите ще бъдат в края на март и началото на април. Разликата между Конгреса и самата кампания е много малка - месец и половина до изборите, а самата кампания буквално ще бъде месец назад."

"Моментът, разбира се, явно, че ще има движение в лявото пространство. Остава открит въпросът за президента. Ще се яви ли той или не. Защото това също е голям риск и нелека задача пред самия него. Тъй като, ако той се оттегли от президентската власт в този момент, особено ако госпожа Йотова се яви, а самата президентска институция ще бъде много силно отслабена. В момент, в който нямаме правителство редовно, нямаме парламент - рискът е сериозен. Така че аз от това, което слушам и чувам, е, че, действително, пред държавния глава е една нелека задача."

Вижте целия разговор във видеото

#БСП #Александър Томов #Конгрес #избори

Последвайте ни

ТОП 24

Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
1
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
2
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
3
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
81 години от Кървавата Коледа
4
81 години от Кървавата Коледа
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
5
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
Идват ледени дни
6
Идват ледени дни

Най-четени

Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
1
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
2
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
3
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
5
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Политика

Димитър Радев: Приемането на еврото е кулминацията на дълъг процес на икономическа интеграция
Димитър Радев: Приемането на еврото е кулминацията на дълъг процес на икономическа интеграция
БСП ще проведе Конгрес в началото на февруари БСП ще проведе Конгрес в началото на февруари
Чете се за: 00:25 мин.
ПП-ДБ ще върне веднага мандата за съставяне на правителство ПП-ДБ ще върне веднага мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 02:07 мин.
Ключов пленум на БСП след оставката на ръководството Ключов пленум на БСП след оставката на ръководството
Чете се за: 04:40 мин.
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения
Чете се за: 06:02 мин.
БСП избира нов състав на Изпълнителното си бюро БСП избира нов състав на Изпълнителното си бюро
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Общество
БСП ще проведе Конгрес в началото на февруари БСП ще проведе Конгрес в началото на февруари
Чете се за: 00:25 мин.
Политика
Проходът Превала в Родопите е затворен за движение на товарни автомобили Проходът Превала в Родопите е затворен за движение на товарни автомобили
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
МВнР: Редица авиокомпании отменят полетите си от и до Иран МВнР: Редица авиокомпании отменят полетите си от и до Иран
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Киев без ток и парно в студеното време след сериозна авария
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Гренландия: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да...
Чете се за: 01:17 мин.
Деца
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Вашингтон и Каракас договарят възстановяване на дипломатическите...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ