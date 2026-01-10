Радо Янков остана четвърти в паралелния гигантски слалом в Скуол

Радо Янков загуби битката за третото място в паралелния гигантски слалом в Скуол, Швейцария.

Янков, който миналата година на това трасе завърши на пето място, този път се представи още по-добре и стигна до малкия финал. Българинът, който даде първо време в квалификациите по-рано днес, загуби в спора за бронзовия медал от словенеца Тим Мастнак с пасив от 0.08 секунди.

Янков започна отлично и на осминафиналите се наложи над Санхо Ли (Република Корея), след което на четвъртфиналите елиминира Тервел Замфиров, след като беше с 0.16 по-бърз, въпреки че направи грешка в началото на спускането.

На полуфиналите националът не успя да преодолее италианеца Роланд Фишналер, който стана победител в надпреварата след успех над сънародника си Мирко Феличет.

Вижте старта на Янков за третото място във видеото!