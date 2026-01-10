Сурвакари от област Перник дефилират в Борисовата градина в София (СНИМКИ)

Фестивалът "Сурва" гостува в София. Сурвакари от Пернишко дефилираха в Борисовата градина за четвърта поредна година.

Пет групи показаха на посетителите на фестивала своите маскарадни костюми и обредни танци. Творческа работилница за изработка на сувенири на кукерска тематика беше организирана за деца и възрастни.

Официалното откриване на фестивала "Сурва" ще се проведе на 16 януари от 18.00 часа на централния площад в Перник. Поради големия интерес за първи път през тази година фестивалът ще бъде в два последователни уикенда - на 17 и 18 януари и на 24 и 25 януари. Фестивалът е част от списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство, а традицията е свързана с прогонването на злите духове. Всяка сурвакарска група изработва своите маскарадни костюми, като традиционно за тях се използват естествени материали.

По темата работи стажант-репортер Яна Тодорова

Снимки:БГНЕС