ИЗВЕСТИЯ

Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

Сурвакари от област Перник дефилират в Борисовата градина в София (СНИМКИ)

Чете се за: 01:07 мин.
Регионални
Снимка: БГНЕС
Фестивалът "Сурва" гостува в София. Сурвакари от Пернишко дефилираха в Борисовата градина за четвърта поредна година.

Пет групи показаха на посетителите на фестивала своите маскарадни костюми и обредни танци. Творческа работилница за изработка на сувенири на кукерска тематика беше организирана за деца и възрастни.

Официалното откриване на фестивала "Сурва" ще се проведе на 16 януари от 18.00 часа на централния площад в Перник. Поради големия интерес за първи път през тази година фестивалът ще бъде в два последователни уикенда - на 17 и 18 януари и на 24 и 25 януари. Фестивалът е част от списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство, а традицията е свързана с прогонването на злите духове. Всяка сурвакарска група изработва своите маскарадни костюми, като традиционно за тях се използват естествени материали.

Снимки:БГНЕС

