БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

81 години от Кървавата Коледа

bnt avatar logo от Елена Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Запази

С панихида в столичния храм "Св. Николай Софийски“ беше отбелязана годишнината от събитията във Вардарска Македония

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

С панихида в столичния храм "Св. Николай Софийски“ бяха отбелязани 81-вата годишнина от събитията във Вардарска Македония, станали известни като т.нар. Кървава Коледа.

Днес се навършват 81 години от събитията от 6 срещу 7 декември 1945 г., станали известни като Кървав божик или Кървавата Коледа в Македония.

Тогава, в Титова Югославия, без съд и присъда, хиляди хора биват избити заради това, че се определят като българи. Под ударите на властта попадат общественици, учители, свещеници, обикновени граждани и заподозрени, че се определят като българи.

Броят на жертвите до днес не е известен, но се смята, че те са немалко.

По повод годишнината днес в столичния храм „Николай Софийски“ се отслужва панихида, а на храма бе открита паметна плоча в памет на загиналите. Прочетен бе и адрес от държавния глава Румен Радев.

На церемонията присъстват редица общественици и политици.

Снимки: БГНЕС

Проф Георги Николов, председател на НМИ: "Днешният ден е тъжен повод да почетем паметта на хиляди загинали българи македонски българи и отгоре на високо това, което е станало преди 45 години за съжаление не е спряло и досега. Отделни хора с българко самосъзнание са непрекъснато нападани, физически, тормозени."

Милена Милотинова журналист: "Тези събития са една мрачна страница от историята, но историята трябва да се знае и да се помни, защото историята винаги има рефлекси и върху днешния ден."

Вижте повече в прякото включване на Елена Николова.

#Кървава Коледа #панихида

Последвайте ни

ТОП 24

Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
1
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
2
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
3
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
4
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
5
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
6
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир

Най-четени

Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
1
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
2
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
3
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
5
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Общество

Обмяната на левовете в евро: Касите на БНБ и част от търговските банки работят извънредно
Обмяната на левовете в евро: Касите на БНБ и част от търговските банки работят извънредно
Касите на БНБ ще работят извънредно и всяка събота до края на януари Касите на БНБ ще работят извънредно и всяка събота до края на януари
Чете се за: 00:40 мин.
Приходите от е-винетки през 2025 г. са над 320 млн. лева Приходите от е-винетки през 2025 г. са над 320 млн. лева
Чете се за: 02:07 мин.
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
Чете се за: 02:00 мин.
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
5194
Чете се за: 03:15 мин.
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Обмяната на левовете в евро: Касите на БНБ и част от търговските банки работят извънредно
Обмяната на левовете в евро: Касите на БНБ и част от търговските...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Ключов пленум на БСП след оставката на ръководството Ключов пленум на БСП след оставката на ръководството
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
81 години от Кървавата Коледа 81 години от Кървавата Коледа
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Киев без ток и парно в студеното време след сериозна авария Киев без ток и парно в студеното време след сериозна авария
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Гренландия: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да...
Чете се за: 01:17 мин.
Деца
Заради лошото време: Ограничават движението на коли към Витоша
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Интензивният дъжд наводни улици в София, трафикът е затруднен
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Традицията е жива - кукерски фестивал в Симитли
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ