81 години от Кървавата Коледа

С панихида в столичния храм "Св. Николай Софийски“ беше отбелязана годишнината от събитията във Вардарска Македония
С панихида в столичния храм "Св. Николай Софийски“ бяха отбелязани 81-вата годишнина от събитията във Вардарска Македония, станали известни като т.нар. Кървава Коледа.
Днес се навършват 81 години от събитията от 6 срещу 7 декември 1945 г., станали известни като Кървав божик или Кървавата Коледа в Македония.
Тогава, в Титова Югославия, без съд и присъда, хиляди хора биват избити заради това, че се определят като българи. Под ударите на властта попадат общественици, учители, свещеници, обикновени граждани и заподозрени, че се определят като българи.
Броят на жертвите до днес не е известен, но се смята, че те са немалко.
По повод годишнината днес в столичния храм „Николай Софийски“ се отслужва панихида, а на храма бе открита паметна плоча в памет на загиналите. Прочетен бе и адрес от държавния глава Румен Радев.
На церемонията присъстват редица общественици и политици.
Снимки: БГНЕС
Проф Георги Николов, председател на НМИ: "Днешният ден е тъжен повод да почетем паметта на хиляди загинали българи македонски българи и отгоре на високо това, което е станало преди 45 години за съжаление не е спряло и досега. Отделни хора с българко самосъзнание са непрекъснато нападани, физически, тормозени."
Милена Милотинова журналист: "Тези събития са една мрачна страница от историята, но историята трябва да се знае и да се помни, защото историята винаги има рефлекси и върху днешния ден."
Вижте повече в прякото включване на Елена Николова.