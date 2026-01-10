81 години от Кървавата Коледа

С панихида в столичния храм "Св. Николай Софийски“ бяха отбелязани 81-вата годишнина от събитията във Вардарска Македония, станали известни като т.нар. Кървава Коледа.

Днес се навършват 81 години от събитията от 6 срещу 7 декември 1945 г., станали известни като Кървав божик или Кървавата Коледа в Македония.

Тогава, в Титова Югославия, без съд и присъда, хиляди хора биват избити заради това, че се определят като българи. Под ударите на властта попадат общественици, учители, свещеници, обикновени граждани и заподозрени, че се определят като българи.

Броят на жертвите до днес не е известен, но се смята, че те са немалко.

По повод годишнината днес в столичния храм „Николай Софийски“ се отслужва панихида, а на храма бе открита паметна плоча в памет на загиналите. Прочетен бе и адрес от държавния глава Румен Радев.

На церемонията присъстват редица общественици и политици.

Снимки: БГНЕС