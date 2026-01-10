Заради лошото време: Ограничават движението на коли към Витоша

Заради очаквания снеговалеж и ниските температури, Столичната община временно затваря пътните участъци към "Алеко" и "Златните мостове". Ограниченията важат през уикенда и са с цел безопасност на шофьорите и нормалното движение на градския транспорт.

През уикенда движението на коли от квартал "Бояна" към местността "Златните мостове" и от квартал "Драгалевци" към хижа "Алеко" ще бъде ограничено в часовете от 10:00 до 15:00. Изключение има единствено за хора, които имат предварителна резервация за хотел или хижа.

Автобусите на градския транспорт продължават да се движат по разписание, а при необходимост ще бъдат осигурени допълнителни курсове, ако много желаещи искат да се качат на Витоша.

Ограничението се налага първо заради лошото време, за да бъдат избегнати пътно-транспортни произшествия, и също за да не се пречи на движението на градския транспорт и снегопочистващата техника.

От втория екип на полицията, разположен на спирка Златните мостове съобщават, че пътят нагоре се почиства непрекъснато от снегорини, а автобусите се движат нормално. Все пак шофьорите трябва да карат предпазливо, тъй като снегът в ниските части вече се топи и настилките са мокри.

Местни жители и посетители споделиха впечатленията си: