Обмяната на левовете в евро: Има ли интерес пред "Дружеството за косови услуги" във Варна?

В касите на териториалните поделения на "Дружеството за касови услуги" в столичния квартал Овча купел, в Пловдив, Варна, Бургас и Плевен също ще се извършва обмяна на банкноти и монети от левове в евро.

Във Варна повечето от чакащите са избрали съботата, защото е по-спокойно от делничните дни. Много от тях за първи път ще обменят левове в евро, други са тук, за да обменят монети, събирани през годините. Касата на БНБ във Варна ще е отворена до 16 часа.