Обмяната на левовете в евро: Има ли интерес пред "Дружеството за косови услуги" във Варна?

от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
В касите на териториалните поделения на "Дружеството за касови услуги" в столичния квартал Овча купел, в Пловдив, Варна, Бургас и Плевен също ще се извършва обмяна на банкноти и монети от левове в евро.

Във Варна повечето от чакащите са избрали съботата, защото е по-спокойно от делничните дни. Много от тях за първи път ще обменят левове в евро, други са тук, за да обменят монети, събирани през годините. Касата на БНБ във Варна ще е отворена до 16 часа.

“Монети, които съм събирал във времето и отново сме принудени на банков терор, буквално. В няколко банки ми поискаха 5-6% комисионна, за да ги сменя, при положение, че в банките нямат монетоброячни машини.”

“Левове.

Защо избрахте БНБ?

Ами, защото прочетох в пресата, че днес в събота ще има възможност да си ги обменя, защото съм на работа в останалите дни.”

