Кой ще добива венецуелски петрол?

Диана Симеонова
Чете се за: 01:20 мин.
Латинска Америка
Тръмп заяви, че САЩ ще изберат компаниите

Снимка: БТА
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че администрацията му ще реши кои петролни компании ще могат да инвестират във венецуелската петролна индустрия.

На среща снощи с ръководители на някои от най-големите петролни компании в света, американският президент заяви, че Съединените щати са се споразумели да преработват и продават до 50 милиона барела венецуелски суров петрол. Според Тръмп, петролните компании, които искат да инвестират във Венецуела, ще получат гаранции за сигурност, докато работят в страната. Заради политическата нестабилност обаче някои петролни компании се колебаят да се ангажират с дългосрочни инвестиции. Ето какво каза президентът Тръмп:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Имахме страхотна среща с ръководителите на петролни компании и сключихме нещо като сделка. Те ще инвестират стотици милиарди долари и ще започнат добив на петрол. Това е добре за Венецуела и е чудесно за Съединените щати. Ще се направят много пари. Цените на петрола ще паднат, въпреки че и без това вече са доста ниски."

#добив #САЩ #Венецуела #петрол

