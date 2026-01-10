Кой ще добива венецуелски петрол?

Тръмп заяви, че САЩ ще изберат компаниите
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че администрацията му ще реши кои петролни компании ще могат да инвестират във венецуелската петролна индустрия.
На среща снощи с ръководители на някои от най-големите петролни компании в света, американският президент заяви, че Съединените щати са се споразумели да преработват и продават до 50 милиона барела венецуелски суров петрол. Според Тръмп, петролните компании, които искат да инвестират във Венецуела, ще получат гаранции за сигурност, докато работят в страната. Заради политическата нестабилност обаче някои петролни компании се колебаят да се ангажират с дългосрочни инвестиции. Ето какво каза президентът Тръмп:
Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Имахме страхотна среща с ръководителите на петролни компании и сключихме нещо като сделка. Те ще инвестират стотици милиарди долари и ще започнат добив на петрол. Това е добре за Венецуела и е чудесно за Съединените щати. Ще се направят много пари. Цените на петрола ще паднат, въпреки че и без това вече са доста ниски."