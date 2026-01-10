БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
БСП избира нов състав на Изпълнителното си бюро

У нас
Снимка: БТА
Ключово заседание на Националния съвет на БСП се очаква днес, след като цялото ръководство на партията подаде оставка на 16 декември.

Членовете на Изпълнителното бюро мотивираха решението си за оставка като акт на колективна отговорност, след като кабинетът "Желязков", в който участва БСП, подаде оставка. Тогава на поста си остана само председателят Атанас Зафиров.

Днес обаче червеният пленум ще вземе решение за ръководството на партията. Преди дни от "БСП - София" поискаха спешно свикване на конгрес и избор на нов председател.

Такива са исканията и на младежката организация на левицата.

Ключов пленум на БСП след оставката на ръководството
Ключов пленум на БСП след оставката на ръководството
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения
Чете се за: 06:02 мин.
ПГ на "ДПС - Ново начало" проведе срещи, свързани със закона за максималната надценка ПГ на "ДПС - Ново начало" проведе срещи, свързани със закона за максималната надценка
Чете се за: 02:40 мин.
Габриел Вълков: БСП стана безгласен партньор във властта Габриел Вълков: БСП стана безгласен партньор във властта
Чете се за: 01:45 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 03:12 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС в понеделник Президентът Радев връчва мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС в понеделник
Чете се за: 01:42 мин.

Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Ключов пленум на БСП след оставката на ръководството Ключов пленум на БСП след оставката на ръководството
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Гренландия: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да бъдем датчани, искаме да бъдем гренландци.“ Гренландия: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да бъдем датчани, искаме да бъдем гренландци.“
Чете се за: 01:17 мин.
Деца
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Кой ще добива венецуелски петрол?
Чете се за: 01:20 мин.
Латинска Америка
Кочани отдава мълчалива почит на жертвите от пожара в Швейцария
Чете се за: 01:45 мин.
По света
160 машини са в готовност да почистват София
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Оранжев код за опасно време в 20 области
Чете се за: 00:35 мин.
Деца
