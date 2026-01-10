Оранжев код за опасно време в 20 области на страната

Предупреждение за опасно време в цялата страна. Оранжев код е в сила за 20 области, за останалите предупреждението е от първа степен.



Очакват се обилни валежи от дъжд, сняг и образуване на поледици. В момента в почти цялата страна вали дъжд, а в областите Благоевград, Монтана, Пазарджик, Перник и София - на места го обръща на сняг.



Високата влажност и ниските температури са предпоставка за образуване на черен лед. Очаква се усложняване на метеорологичната и пътната обстановка, особено по места, където пътищата не се обработват.



Заради очаквания снеговалеж и ниски температури, Столичната община временно затваря пътните участъци към "Алеко" и "Златните мостове" от 10 до 15 часа днес и утре. Ще се движи само градският транспорт, като има готовност за пускане и на допълнителни линии при необходимост.