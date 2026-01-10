БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Оранжев код за опасно време в 20 области на страната

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Предупреждение за опасно време в цялата страна. Оранжев код е в сила за 20 области, за останалите предупреждението е от първа степен.

Очакват се обилни валежи от дъжд, сняг и образуване на поледици. В момента в почти цялата страна вали дъжд, а в областите Благоевград, Монтана, Пазарджик, Перник и София - на места го обръща на сняг.

Високата влажност и ниските температури са предпоставка за образуване на черен лед. Очаква се усложняване на метеорологичната и пътната обстановка, особено по места, където пътищата не се обработват.

Заради очаквания снеговалеж и ниски температури, Столичната община временно затваря пътните участъци към "Алеко" и "Златните мостове" от 10 до 15 часа днес и утре. Ще се движи само градският транспорт, като има готовност за пускане и на допълнителни линии при необходимост.

#прогоноза за времето # опасно време #времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
1
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
2
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
3
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят каквото си искат" – неволите на превозвачите по границата продължават
4
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят...
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
5
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
Проверките заради еврото: Масово паркингите в страната вдигат необосновано цените
6
Проверките заради еврото: Масово паркингите в страната вдигат...

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Времето

Усложнена зимна обстановка през почивните дни
Усложнена зимна обстановка през почивните дни
Идват ледени дни Идват ледени дни
Чете се за: 03:00 мин.
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
12680
Чете се за: 02:22 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
42069
Чете се за: 02:55 мин.
Вятърът отслабва, но през уикенда ни очаква нова порция снеговалежи Вятърът отслабва, но през уикенда ни очаква нова порция снеговалежи
Чете се за: 02:25 мин.
Очаква се застудяване и сняг в цялата страна през уикенда Очаква се застудяване и сняг в цялата страна през уикенда
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Черният лед - опасен капан за шофьорите
Черният лед - опасен капан за шофьорите
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Идват ледени дни Идват ледени дни
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Блокадата на гръцките фермери на границата с България падна, засега Блокадата на гръцките фермери на границата с България падна, засега
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Чете се за: 01:35 мин.
Общество
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ