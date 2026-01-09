Идват ледени дни

Много студено ще бъде в началото на новата седмица. В по-голямата част от страната се очакват т.нар. "ледени дни", в които и максималните температури остават под нулата, а минималните в много райони от страната ще бъдат под минус 10°, а на места – и под минус 15°. Преди това през почивните дни предстои относително затопляне но усложнена валежна обстановка – ще има и проливни валежи от дъжд, и поледици, и обилни снеговалежи, и силен вятър, и снежни преспи.

Причината – поредният средиземноморски циклон. Вятърът временно ще се ориентира от юг, ще е умерен и временно силен, а температурите – също временно ще се повишат.

Минималните температури утре ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около минус 3°, а максималните – между 3° и 10°, в София – около 3°. През нощта ще вали все още само в Западна България, но в съботния ден валежи се очакват в цялата страна.

Предупреждение за значителни количества е обявено в южните райони. Поради относителното затопляне, първо ще вали и дъжд, и сняг, и ще има условия за поледици.

След обяд от североизток ще започне да нахлува по-студен въздух и дъждът там ще започне да преминава в сняг.

И в планините ще вали сняг, а през по-голямата част на деня ще духа силен и бурен югозападен вятър.

Усложнена обстановка предстои не само в нашата страна, а и навсякъде на Балканите. В северозападните части от полуострова ще вали сняг, в останалите райони – все още дъжд, по-интензивно и с гръмотевична дейност по западното крайбрежие.

Дъжд и гръмотевици ще има за пореден ден в южните части от Апенините. Сняг ще вали на много места на континента, а най-ниски ще бъдат температурите и утре в страните от Североизточна Европа.

По-студен въздух от тези райони ще се спуска към Балканите, включително и към нашата страна и още през нощта срещу неделя вече почти навсякъде валежите у нас ще бъдат от сняг.

В неделя в по-голямата част от страната ще продължи да вали сняг, като по-съществена снежна покривка се очаква освен в планините, в Северна България. Ще бъде и много ветровито и по планинските проходи и в Североизточния България ще се образуват преспи. В понеделник ще превалява само в планинските райони от страната, а във вторник – и в североизточните, но вече слабо. С намалението на облачността, температурите съществено ще се понижат.