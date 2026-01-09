Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Известните до момента случаи на хванати фалшификати за първите девет дни, в които се разплащаме с единната европейска валута, са на 50 и 100 евро. Най-често обаче в страните в и извън еврозоната се фалшифицират банкнотите с номинал 20 и 50 евро, сочат данните на Европейската централна банка.

Близо 44 на сто от всички неистински пари са били 50 евро, а 36 на сто - 20 евро. Почти еднакво фалшифицирани са 10 и 100 евро. Под 1% са фалшивите 500 евро - първо, защото са спрени от производство, макар да са законно платежно средство, и, второ, защото будят най-много съмнение.

Банкнотата от 50 евро води и още една класация - това е най-използваната купюра. В обращение от нея има над 15 милиона банкноти. Следва 20-евровата банкнота и тази от 100 евро. А най-рядка е купюрата от 500 евро. От монетите - най-разпространени са от 1 и 2 евро.

А ако попаднем на неистински банкноти и монети институциите съветват веднага да се обърнем към полицията. Неистинските пари се носят в БНБ, където в срок от три дни се извършва оценка. Техническата експертиза се извършва от отдел "Национален център за анализ".