340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 03:12 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
Чете се за: 01:35 мин.
Общество
Под 1% са фалшивите 500 евро

Известните до момента случаи на хванати фалшификати за първите девет дни, в които се разплащаме с единната европейска валута, са на 50 и 100 евро. Най-често обаче в страните в и извън еврозоната се фалшифицират банкнотите с номинал 20 и 50 евро, сочат данните на Европейската централна банка.

Близо 44 на сто от всички неистински пари са били 50 евро, а 36 на сто - 20 евро. Почти еднакво фалшифицирани са 10 и 100 евро. Под 1% са фалшивите 500 евро - първо, защото са спрени от производство, макар да са законно платежно средство, и, второ, защото будят най-много съмнение.

Банкнотата от 50 евро води и още една класация - това е най-използваната купюра. В обращение от нея има над 15 милиона банкноти. Следва 20-евровата банкнота и тази от 100 евро. А най-рядка е купюрата от 500 евро. От монетите - най-разпространени са от 1 и 2 евро.

А ако попаднем на неистински банкноти и монети институциите съветват веднага да се обърнем към полицията. Неистинските пари се носят в БНБ, където в срок от три дни се извършва оценка. Техническата експертиза се извършва от отдел "Национален център за анализ".

