Безплатни курсове по кънки на лед и хокей за деца във Варна

Във Варна започват безплатни курсове по кънки на лед и хокей за деца. Заниманията се провеждат на ледената пързалка Ice Rink „Mladost“ и са насочени към деца в начална училищна възраст и напълно начинаещи.

Обучението се води от квалифицирани треньори, които помагат на децата да усвоят първите стъпки на леда, да се движат уверено и безопасно, и да се запознаят с основите на хокея. Участието в курсовете е без такса за обучение, като се заплаща само минимална застраховка злополука – 1 лев на посещение.

Записването се извършва на място на пързалката по предварително обявен график.