БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Безплатни курсове по кънки на лед и хокей за деца във Варна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Във Варна започват безплатни курсове по кънки на лед и хокей за деца. Заниманията се провеждат на ледената пързалка Ice Rink „Mladost“ и са насочени към деца в начална училищна възраст и напълно начинаещи.

Обучението се води от квалифицирани треньори, които помагат на децата да усвоят първите стъпки на леда, да се движат уверено и безопасно, и да се запознаят с основите на хокея. Участието в курсовете е без такса за обучение, като се заплаща само минимална застраховка злополука – 1 лев на посещение.

Записването се извършва на място на пързалката по предварително обявен график.

Последвайте ни

ТОП 24

Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
1
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
2
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
3
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
4
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят каквото си искат" – неволите на превозвачите по границата продължават
5
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят...
България и еврото: Продължават засилените проверки на НАП и КЗП
6
България и еврото: Продължават засилените проверки на НАП и КЗП

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: У нас

Затварят пътищата към Витоша през уикенда
Затварят пътищата към Витоша през уикенда
„100% будни“ ще следи подготовката на България за Евровизия 2026 „100% будни“ ще следи подготовката на България за Евровизия 2026
Чете се за: 00:32 мин.
Български учени картират подробно Антарктида Български учени картират подробно Антарктида
Чете се за: 00:37 мин.
Магията на Сурва идва в София с дефиле и празник за цялото семейство Магията на Сурва идва в София с дефиле и празник за цялото семейство
Чете се за: 00:37 мин.
Срокът за плащане с левове и евро остава един месец Срокът за плащане с левове и евро остава един месец
Чете се за: 00:35 мин.
Изпитът по математика след 7. клас ще бъде без промени Изпитът по математика след 7. клас ще бъде без промени
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Черният лед - опасен капан за шофьорите
Черният лед - опасен капан за шофьорите
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Идват ледени дни Идват ледени дни
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Блокадата на гръцките фермери на границата с България падна, засега Блокадата на гръцките фермери на границата с България падна, засега
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Чете се за: 01:35 мин.
Общество
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Американска делегация ще посети Венецуела за разговори с временните...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ