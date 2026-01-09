НАСА обмисля предсрочно завръщане на екипаж от МКС

НАСА обмисля предсрочно връщане на екипаж от Международната космическа станция (МКС) заради здравословен проблем. Планирана космическа разходка беше отменена заради ситуацията. От НАСА съобщиха, че засегнатият астронавт е в стабилно състояние, но не уточниха за кого от екипажа става дума.

"Безопасното изпълнение на нашите мисии е най-високият ни приоритет и активно преценяваме всички възможности, включително тази за по-ранно приключване на мисията Crew-11", заяви говорител на агенцията.

Екипажът на Crew-11 е на станцията от август и по план трябваше да се върне през май. Здравословните случаи на МКС се третират като строго конфиденциални. Космическите разходки са сред най-рисковите операции и изискват дълга подготовка.