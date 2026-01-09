БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

НАСА обмисля предсрочно завръщане на екипаж от МКС

НАСА обмисля предсрочно връщане на екипаж от Международната космическа станция (МКС) заради здравословен проблем. Планирана космическа разходка беше отменена заради ситуацията. От НАСА съобщиха, че засегнатият астронавт е в стабилно състояние, но не уточниха за кого от екипажа става дума.

"Безопасното изпълнение на нашите мисии е най-високият ни приоритет и активно преценяваме всички възможности, включително тази за по-ранно приключване на мисията Crew-11", заяви говорител на агенцията.

Екипажът на Crew-11 е на станцията от август и по план трябваше да се върне през май. Здравословните случаи на МКС се третират като строго конфиденциални. Космическите разходки са сред най-рисковите операции и изискват дълга подготовка.

MTV спира няколко свои музикални канала
MTV спира няколко свои музикални канала
Огромна колекция, посветена на Бриджит Бардо, е показана във Франция Огромна колекция, посветена на Бриджит Бардо, е показана във Франция
Чете се за: 00:37 мин.
Новините 09.01.2026 г. Новините 09.01.2026 г.
Чете се за: 05:30 мин.
Втори ден фермерски протести блокират Гърция и границите с България Втори ден фермерски протести блокират Гърция и границите с България
Чете се за: 01:00 мин.
Бурята „Горети“ удари Британските острови с ветрове до 160 км/ч Бурята „Горети“ удари Британските острови с ветрове до 160 км/ч
Чете се за: 01:25 мин.
Николай Младенов поема ръководството на „Съвета за мир“ в Газа Николай Младенов поема ръководството на „Съвета за мир“ в Газа
Чете се за: 00:57 мин.

"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките населени места
"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон" След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон"
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник" 340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Засечени са фалшиви банкноти евро в казина в Кюстендил и Вършец
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запознайте се с Орка - първото куче в България, обучено да открива...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Зимната буря "Ели" спря влаковете в Северна Германия
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
