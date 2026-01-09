БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новините 09.01.2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:30 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Акценти за деня:

У НАС

Изпитът по математика след 7. клас ще бъде без промени

Националното външно оценяване по математика за 7. клас ще се проведе в познатия досега формат. Това обяви министъра на образованието в оставка Красимир Вълчев. Решението е взето, за да се осигури яснота и спокойствие за седмокласниците и техните родители преди изпитите през юни.

Срокът за плащане с левове и евро остава един месец

Срокът за едновременно плащане с левове и евро в България остава един месец и няма да бъде удължаван. Този период е записан в закона и е същият като в повечето държави, въвели еврото, като в някои е бил дори по-кратък – само две седмици.

Магията на Сурва идва в София с дефиле и празник за цялото семейство

Традицията Сурва ще оживее в Борисовата градина на 10 януари 2026 г., събота. От 12:00 ч. сурвакарски групи от Перник ще представят обичая с дефиле на 5 групи, обредни сцени и специална арт зона за деца и родители.

НАУКА

НАСА обмисля предсрочно завръщане на екипаж от МКС

НАСА обмисля предсрочно връщане на екипаж от Международната космическа станция (МКС) заради здравословен проблем. Планирана космическа разходка беше отменена заради ситуацията. От НАСА съобщиха, че засегнатият астронавт е в стабилно състояние, но не уточниха за кого от екипажа става дума.

Български учени картират подробно Антарктида

Български учени правят подробно картиране на сушата и морското дъно край Антарктида по време на 34-тата българска антарктическа експедиция. Физикът Олег Василев и геофизикът инж. Кирил Велковски поставят основата на прецизното документиране на сушата и морската среда на остров Ливингстън и заливите Емона и Фолс бей.

КУЛТУРА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Огромна колекция, посветена на Бриджит Бардо, е показана във Франция

Във Франция колекционерът Бруно Рикар, приятел на Бриджит Бардо, показа огромна лична сбирка, посветена на покойната филмова звезда. Рикар събира предмети, свързани с Бардо, вече 40 години.

MTV спира няколко свои музикални канала

Няколко музикални канала на MTV спират във Великобритания и Ирландия. MTV HD остава, като по него се излъчват и риалити формати. Очаква се затваряне и в други държави в Европа, както и в Австралия и Бразилия. Музиката обаче не изчезва напълно, тъй като MTV остава в интернет и социалните мрежи.

„100% будни“ ще следи подготовката на България за Евровизия 2026

Подготовката на България за Евровизия 2026 ще се следи в предаването „100% будни“ по БНТ1. В специалната рубрика „100% Евровизия“ зрителите ще си припомнят интересни моменти от историята на конкурса, българските участия през годините и любопитни случки зад кулисите.

Безплатни курсове по кънки на лед и хокей за деца във Варна

Във Варна започват безплатни курсове по кънки на лед и хокей за деца. Заниманията се провеждат на ледената пързалка Ice Rink „Mladost“ и са насочени към деца в начална училищна възраст и напълно начинаещи.

Затварят пътищата към Витоша през уикенда

Важно за всички софиянци и гости на столицата. Столична община съобщи, че през уикенда пътищата към Витоша ще бъдат затворени заради очаквани снеговалежи.

СПОРТ

Джеймс Ето‘о – играч на полусезона за ЦСКА

Феновете на ЦСКА избраха Джеймс Ето‘о за играч на полусезона. Камерунецът беше основна част от състава на „армейците“ през сезона, като изигра общо 20 мача, в които се отчете с 3 гола и 6 асистенции. Ето‘о отбеляза единственото попадение при победата с 1:0 над Левски в 15-ия кръг на Първа лига.

Христо Стоичков отличи представянето на Марица Пловдив

Легендарният български футболист Христо Стоичков отличи представянето на женския волейболен шампион на България Марица Пловдив. Той подчерта, че винаги е готов да помага на клуба и изрази подкрепата си за работата на треньорския щаб.

Мич Гътри спечели петия етап на Рали Дакар

Американският пилот Мич Гътри записа етапна победа в Рали Дакар. Гътри показа отлична навигация и стабилно темпо, което му донесе ценни секунди в генералното класиране.

Последвайте ни

ТОП 24

Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
1
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
2
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия на БНТ
3
Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия...
С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален референдум – какви са исканията?
4
С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален...
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
5
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена
6
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
6
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...

Още от: По света

MTV спира няколко свои музикални канала
MTV спира няколко свои музикални канала
Огромна колекция, посветена на Бриджит Бардо, е показана във Франция Огромна колекция, посветена на Бриджит Бардо, е показана във Франция
Чете се за: 00:37 мин.
НАСА обмисля предсрочно завръщане на екипаж от МКС НАСА обмисля предсрочно завръщане на екипаж от МКС
Чете се за: 00:55 мин.
Втори ден фермерски протести блокират Гърция и границите с България Втори ден фермерски протести блокират Гърция и границите с България
Чете се за: 01:00 мин.
Бурята „Горети“ удари Британските острови с ветрове до 160 км/ч Бурята „Горети“ удари Британските острови с ветрове до 160 км/ч
Чете се за: 01:25 мин.
Николай Младенов поема ръководството на „Съвета за мир“ в Газа Николай Младенов поема ръководството на „Съвета за мир“ в Газа
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките населени места
"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон" След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон"
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник" 340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Засечени са фалшиви банкноти евро в казина в Кюстендил и Вършец
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запознайте се с Орка - първото куче в България, обучено да открива...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Зимната буря "Ели" спря влаковете в Северна Германия
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ