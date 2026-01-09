Новините 09.01.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

Изпитът по математика след 7. клас ще бъде без промени

Националното външно оценяване по математика за 7. клас ще се проведе в познатия досега формат. Това обяви министъра на образованието в оставка Красимир Вълчев. Решението е взето, за да се осигури яснота и спокойствие за седмокласниците и техните родители преди изпитите през юни.

Срокът за плащане с левове и евро остава един месец

Срокът за едновременно плащане с левове и евро в България остава един месец и няма да бъде удължаван. Този период е записан в закона и е същият като в повечето държави, въвели еврото, като в някои е бил дори по-кратък – само две седмици.

Магията на Сурва идва в София с дефиле и празник за цялото семейство

Традицията Сурва ще оживее в Борисовата градина на 10 януари 2026 г., събота. От 12:00 ч. сурвакарски групи от Перник ще представят обичая с дефиле на 5 групи, обредни сцени и специална арт зона за деца и родители.

НАУКА

НАСА обмисля предсрочно завръщане на екипаж от МКС

НАСА обмисля предсрочно връщане на екипаж от Международната космическа станция (МКС) заради здравословен проблем. Планирана космическа разходка беше отменена заради ситуацията. От НАСА съобщиха, че засегнатият астронавт е в стабилно състояние, но не уточниха за кого от екипажа става дума.

Български учени картират подробно Антарктида

Български учени правят подробно картиране на сушата и морското дъно край Антарктида по време на 34-тата българска антарктическа експедиция. Физикът Олег Василев и геофизикът инж. Кирил Велковски поставят основата на прецизното документиране на сушата и морската среда на остров Ливингстън и заливите Емона и Фолс бей.

КУЛТУРА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Огромна колекция, посветена на Бриджит Бардо, е показана във Франция

Във Франция колекционерът Бруно Рикар, приятел на Бриджит Бардо, показа огромна лична сбирка, посветена на покойната филмова звезда. Рикар събира предмети, свързани с Бардо, вече 40 години.

MTV спира няколко свои музикални канала

Няколко музикални канала на MTV спират във Великобритания и Ирландия. MTV HD остава, като по него се излъчват и риалити формати. Очаква се затваряне и в други държави в Европа, както и в Австралия и Бразилия. Музиката обаче не изчезва напълно, тъй като MTV остава в интернет и социалните мрежи.

„100% будни“ ще следи подготовката на България за Евровизия 2026

Подготовката на България за Евровизия 2026 ще се следи в предаването „100% будни“ по БНТ1. В специалната рубрика „100% Евровизия“ зрителите ще си припомнят интересни моменти от историята на конкурса, българските участия през годините и любопитни случки зад кулисите.

Безплатни курсове по кънки на лед и хокей за деца във Варна

Във Варна започват безплатни курсове по кънки на лед и хокей за деца. Заниманията се провеждат на ледената пързалка Ice Rink „Mladost“ и са насочени към деца в начална училищна възраст и напълно начинаещи.

Затварят пътищата към Витоша през уикенда

Важно за всички софиянци и гости на столицата. Столична община съобщи, че през уикенда пътищата към Витоша ще бъдат затворени заради очаквани снеговалежи.

СПОРТ

Джеймс Ето‘о – играч на полусезона за ЦСКА

Феновете на ЦСКА избраха Джеймс Ето‘о за играч на полусезона. Камерунецът беше основна част от състава на „армейците“ през сезона, като изигра общо 20 мача, в които се отчете с 3 гола и 6 асистенции. Ето‘о отбеляза единственото попадение при победата с 1:0 над Левски в 15-ия кръг на Първа лига.

Христо Стоичков отличи представянето на Марица Пловдив

Легендарният български футболист Христо Стоичков отличи представянето на женския волейболен шампион на България Марица Пловдив. Той подчерта, че винаги е готов да помага на клуба и изрази подкрепата си за работата на треньорския щаб.

Мич Гътри спечели петия етап на Рали Дакар

Американският пилот Мич Гътри записа етапна победа в Рали Дакар. Гътри показа отлична навигация и стабилно темпо, което му донесе ценни секунди в генералното класиране.