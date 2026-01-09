Гордост за варненските състезатели по карате

Варненски състезатели по карате спечелиха 6 титли от европейското първенство в Румъния през изминалата година. Златните медали за варненските каратисти са общо 5, а Шихан Емил Костов, президент на федерацията и главен треньор, беше определен за Треньор №1 на шампионата.

„За мен предизвикателството беше да защитя титлата си от 2023 г. и отново да стана шампион. Бяхме 22 състезателки, имаше голяма конкуренция от испанския отбор“, каза Зорница Костова, състезател.

