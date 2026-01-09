БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Превишил ли е правомощията си имиграционният служител, застрелял жена в Минеаполис

Джанан Дурал
Всичко от автора
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Вълната от недоволство обхвана и други части на страната, включително Ню Йорк и Вашингтон

Превишил ли е правомощията си имиграционният служител, застрелял жена в Минеаполис
Задава ли се вълна от протести в Съединените щати, подобна на тази след убийството на Джордж Флойд? Втори ден хиляди демонстранти се събраха в Минеаполис, където служител на имиграционните служби простреля и уби американска гражданка в автомобила ѝ. Вълната от недоволство обхвана и други части на страната, включително Ню Йорк и Вашингтон. Все по-често се чуват призиви имиграционните служби да не бъдат допускани до градове, далеч от границите. Мнозина се питат още превишил ли е правомощията си служителят и ще бъде ли водено справедливо разследване.

Втори пореден ден напрежението в Минеаполис не стихва. Време е федералните агенти от имиграционната служба да напуснат щата Минесота - посланието на протестиращите. По ирония на съдбата 37-годишната Никол Гууд беше убита само на няколко пресечки от мястото, на което през 2020 г. чернокожият Джордж Флойд стана жертва на полицейско насилие - убийство, което тогава подпали цялата страна.

Рейчъл Хопи, жителка на Минеаполис: "Това е повратен момент. Време е нещата да се променят и да бъдем единни. А ако някой знае как, то това сме ние - в Минесота. Не искаме имиграционните, не искаме повече да сеят смут."

Холкин Сиволд, жител на Минеаполис: "Дойдоха и започнаха да съсипват животи, да разделят семейства, да отвличат хора директно от улицата."

Според протестиращите и властите в Минесота, служителят е превишил правата си и не е имал право да открива огън. Имиграционните служби нямат право да задържат американски граждани, каквато е убитата Гууд. Щатските власти обмислят да заведат съдебен иск срещу федералната служба.

Пред Белия дом стотици настояха Доналд Тръмп да сложи край на радикалната си имиграционна политика. Демонстрации имаше в редица други американски градове.

Напрежението между демократите, управляващи Минесота, и републиканската администрация на Тръмп се покачи още, след като стана ясно, че щатските власти не са получили достъп до доказателствата и не могат да бъдат част от разследването на инцидента в Минеаполис.

Тим Уолц, губернатор на Минесота: "Всички виждат, че щатът Минесота не е допуснат до разследването. А това създава усещането, че трудно ще има справедливост."

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс каза, че според него Гууд е провокирала служителя да я застреля. Попитан дали смята, че е нормално имиграционните служби да нападат американски граждани, отговори, че демократите радикализират част от населението.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Президентът подкрепя имиграционната служба. Аз също ги подкрепям. Заставаме зад всички служители на правораздавателните органи. А вие - медиите, част от вас лъжат за това, което се случи. Тя се е опитала да го прегази. Той е открил огън."

Междувременно в Портланд, щата Орегон, двама души бяха ранени, след като бяха простреляни от агенти на Американската митническа и гранична служба. Според властите става дума за членове на венецуелска банда.

