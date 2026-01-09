БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 00:57 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Запознайте се с Орка - първото куче в България, обучено да открива фалшиви банкноти (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Запази

Четириногият служител на ГДБОП усъвършенства уменията си в училище в Бавария

запознайте орка първото куче българия обучено открива фалшиви банкноти снимки
Слушай новината

Орка е първото куче в България, обучено да открива фалшиви банкноти. Заедно със своя водач Богдан Димитров едногодишната белгийска овчарка малиноа премина специализиран обучителен курс в Централното училище за водачи на служебни кучета в Херцогау, Бавария.

Обучението продължи повече от два месеца, като през този период четириногият служител на ГДБОП усъвършенства уменията си и в откриването на наркотични вещества.

Снимки: ГДБОП

#кучето Орка # ГДБОП #фалшиво евро #наркотици

Последвайте ни

ТОП 24

Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
1
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия на БНТ
3
Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия...
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена
4
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена
С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален референдум – какви са исканията?
5
С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален...
Николай Младенов е назначен за генерален директор на „Съвета за мир“ в Ивицата Газа
6
Николай Младенов е назначен за генерален директор на „Съвета...

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
6
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв

Още от: Сигурност и правосъдие

Нова система за граничен контрол на трети страни стартира в България
Нова система за граничен контрол на трети страни стартира в България
КЗК проверява фирми за съмнения за картел при доставката на болнична храна КЗК проверява фирми за съмнения за картел при доставката на болнична храна
Чете се за: 02:00 мин.
Как работи системата за влизане и излизане от ЕС след въвеждането и у нас Как работи системата за влизане и излизане от ЕС след въвеждането и у нас
Чете се за: 01:52 мин.
Апелативният съд във Варна сезира КС за правомощията на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов Апелативният съд във Варна сезира КС за правомощията на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов
Чете се за: 02:52 мин.
Първите пенсии в евро: Засилено полицейско присъствие около пощите и банките Първите пенсии в евро: Засилено полицейско присъствие около пощите и банките
Чете се за: 01:27 мин.
Златка Падинкова, ГДНП: Не приемайте курс различен от официално фиксирания – това е измама Златка Падинкова, ГДНП: Не приемайте курс различен от официално фиксирания – това е измама
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон" След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон"
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Държавите от ЕС одобриха търговското споразумение Меркосур Държавите от ЕС одобриха търговското споразумение Меркосур
Чете се за: 01:07 мин.
По света
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник" 340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Запознайте се с Орка - първото куче в България, обучено да открива...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
НИМХ: 2025 – поредната топла година за България
Чете се за: 07:47 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Николай Младенов посети ООП в Рамала
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ