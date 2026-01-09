Запознайте се с Орка - първото куче в България, обучено да открива фалшиви банкноти (СНИМКИ)

Орка е първото куче в България, обучено да открива фалшиви банкноти. Заедно със своя водач Богдан Димитров едногодишната белгийска овчарка малиноа премина специализиран обучителен курс в Централното училище за водачи на служебни кучета в Херцогау, Бавария.

Обучението продължи повече от два месеца, като през този период четириногият служител на ГДБОП усъвършенства уменията си и в откриването на наркотични вещества.

Снимки: ГДБОП