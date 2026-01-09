Отлични условия в Ливиньо дни преди старта на Олимпийските игри

Италианският зимен център Ливиньо, който ще приеме част от състезанията от Олимпийските игри след по-малко от месец, се радва на температури под нулата и сериозно количество пресен сняг. 26 комплекта медали ще бъдат разпределени в Ливиньо, който от 6 февруари ще се превърне в дом за Олимпийските фрий стайл дисциплини.



Преди Коледните празници президентът на Международната ски федерация Йохан Елиаш сподели притесненията си относно готовността на съоръженията за дисциплините свободен стил в ските и сноуборда, както и възможността за произвеждане на изкуствен сняг, който е от решаващо значение за изграждането на трасетата.



Сега обаче температурите са подходящи, а освен това и времето е благосклонно за любителите на снежните спортове.



Междувременно стана ясно, че двукратната Олимпийска шампионка в сноуборда в дисциплината халфпайп Клоуи Ким, си е извадила рамото след падане на тренировка. Самата тя съобщи, че още няма яснота относно сериозността на контузията и дали ще може да вземе участие в Милано/Кортина.



Щафетата с Олимпийския огън продължава своя път през Емилия-Романя, където беше почетена емблематичната италианска автомобилна индустрия.



Олимпийският символ премина през „Маранело“, където е домът на Ферари, след това посети Модена и централата на Мазерати.