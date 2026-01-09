В капана на зимата: Непочистени улици и тротоари в София, студ и лед сковаха страната (ОБЗОР)

Мразовито време, заледени пътища и непочистени тротоари тази сутрин в София и страната. Над 140 души потърсиха лекарска помощ само в болница "Пирогов" за изминалото денонощие.

Първият по-сериозен снеговалеж за този сезон се оказа истинско предизвикателство за пешеходците, а в столицата тротоарите и улиците в кварталите се превърнаха в ледени пързалки. Наша проверка показва, че хората се движат изключително трудно като пешеходци по тротоарите и малките улички, а много от тях споделяха пред нашата камера, че ходенето се е превърнало в практикуване на екстремен спорт.

Георги Лисичков: "Много трудно, стъпвал съм сантиметър по сантиметър с разперени ръце, не съм тренирал фигурно пързаляне, но добре че стигнах." - На спирката сложиха сол, така че по-спокойно, иначе тротоарите са ужасни. - Трудно е, нали виждате, с кучето се пързалям. - Радвам се, че стигнах без да падна, а как, не питайте, с магия. Не предизвикателство, това е екстремен спорт в момента.

Поледиците изпратиха над 140 души само в най-голямата спешна болница у нас "Пирогов". Най-младият пациент е на 20 години, а най-възрастният е на 95 години.

Александър Стефанов – ортопед-травматолог в УБАЛСМ "Пирогов": "За последното денонощие при нас потърсиха помощ 144 пациенти. Основните травми, които пациентите бяха претърпели, бяха травми в областта на китката, рамото, тазобедрената става и глезена. По-голямата част от пациентите бяха паднали от собствен ръст. Доста пациенти - 35 бяха хоспитализирани, като 15 за оперативно лечение."

Лекарите призовават хората да бъдат изключително внимателни, тъй като през уикенда се очаква нова порция снеговалежи и ниски температури, довеждащи до поледици. Пътищата към Витоша, "Златните мостове" и хижа "Алеко" през уикенда ще бъдат затворени от 10:00 до 15:00 часа. Ще се движи обаче градският транспорт.

За обстановката в цялата страна от Агенция "Пътна инфраструктура" обясниха, че пътищата са проходими при зимни условия. Рано тази сутрин е станал тежък пътен инцидент на пътя Русе - Бяла в района на разклона за село Иваново. По първоначална информация има загинал човек при удар между камион и бус. Затруднено е движението на пътя Русе - Бяла.

Преди минути беше пуснато движението на пътя Оряхово - Кнежа, който в продължение на часове беше затворен за всички видове превозни средства заради сериозни снегонавявания. Пуснат за движение е и пътят Варна - Добрич. Вече могат да се движат там и тежкотоварните автомобили. В област Ловеч проходът "Троян - Кърнаре", както и в района на Шипково в момента заради снегопочистване има ограничения за движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона. От АПИ призовават всички шофьори да тръгват на път подготвени за зимни условия, със зимни гуми и да не предприемат рискови изпреварвания, както и да проявяват толерантност, тъй като няколко от пътните участъци могат да бъдат затваряни временно заради снегопочистване и обработване срещу обледеняване.

Ситуацията със зимната обстановка коментира днес и регионалният министър Иван Иванов в Шумен.

Иван Иванов - министър на регионалното развитие и благоустройството в оставка: "Към този час имаме 485 машини, които са на разположение. Разбира се вчера правихме и оперативки с ОПУ и ръководството на АПИ, тъй като утре се очакват също снеговалежи в много части на страната да няма ситуации, в които да има затворени пътища."

Вижте прякото включване на Теодора Георгиева