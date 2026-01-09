Затварят пътищата към Витоша от 10:00 до 15:00 ч. през почивните дни

Пътищата към хижа „Алеко“ и Златните мостове ще бъдат затваряни временно от 10:00 до 15:00 ч. през почивните дни заради очаквания снеговалеж и много ниски температури, съобщиха от Столичната община. Градският транспорт ще се движи по разписание. Има готовност за пускане на допълнителни линии при необходимост и увеличен брой туристи.

Мярката цели да осигури безпрепятственото движение на градския транспорт и на снегопочистващата техника, както и да предотврати инциденти и блокиране на пътната мрежа.

От Столичната община призовават гражданите да ограничат пътуванията в посочения часови диапазон и да спазват въведените временни ограничения. Общината следи обстановката и при необходимост ще информира своевременно за промени, се посочва още в съобщението.

През почивните дни ще бъде облачно с валежи, в събота в Горнотракийската низина и по Черноморието - от дъжд, в останалата част от страната - от сняг, в Северозападна България има условия за поледици, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. В неделя в цялата страната ще вали сняг и ще се образува снежна покривка. В събота вятърът ще се задържи от юг и температурите за кратко ще се повишат, минималните ще бъдат около нулата, а максималните ще са от 1°-2° в северозападните до 10°-11° в югоизточните райони. По-късно през деня и през нощта срещу неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили, в неделя температурите ще са с малък денонощен ход, в по-голямата част от страната между минус 5° и 0°, в крайните източни райони – до 3°- 4°.