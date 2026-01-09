БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

Проверките заради еврото: Масово паркингите в страната вдигат необосновано цените

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
Чете се за: 02:45 мин.
Минималната глоба за нарушение е 5000 лева

проверките заради еврото масово паркингите страната вдигат необосновано цените
Снимка: БГНЕС/Архив
Голяма част от проверените паркинги в страната са вдигнали неоснователно цените от 1 януари, показват проверки на данъчните и Комисията за защата на потребителите. От началото на седмицата институциите работят основно по сигнали на граждани и ще продължат с масираните проверки и през следващите шест месеца. Минималната глоба за нарушение е 5000 лева.

Най-често гражданите се оплакват от завишени цени за паркиране, показват данните на контролните органи.

Цветислава Лакова, член на КЗП: "При голяма част от тях се установява до 50% увеличение на цените, издадени са актове. За този паркинг специално, пред който се намираме имахме жалби и сигнали и нямаме цени в евро, а също и за двойно увеличение на абонаментните такси."

Паркингът е в центъра на София на метри от Министерския съвет и Народното събрание.

Анна Митова, директор на дирекция "Комуникация" в НАП: "Проверките са насочени основно по сигналите, които сме получили от гражданите, те са от най-различни сфери има за хранителни магазини, разбира се, но има и в сферата на услуги."

70 акта са наложили до момента от НАП и КЗП за увеличение на цените на хранителни продукти.

Анна Митова, директор на дирекция "Комуникация" в НАП: "Все още тече срока за предоставянето на документи, те имат 5-дневен срок да ни предоставят информация за цените, които са били преди 1 януари и цените след 1 януари. Ще следим всичките тези обекти дали ще променят своето поведение, вече ако не го променят глобата може да достигне до 100 хиляди лева."

В случай, че даден магазин е увеличил повече от едно изделие неоснователно, той ще получи глоба за всяко.

Цветислава Лакова, член на КЗП: "За всеки един продукт като се отчита степента доколко е повишена цената, взимат се предвид всички обстоятелства."

снимки: БТА, БГНЕС/Архив

Към момента няма град в страната с повече нарушения, отчитат от НАП.

Анна Митова, директор на дирекция "Комуникация" в НАП: "Така, че е важно да кажем, че бизнесът като цяло е изряден."

Контролните органи общо установяват нарушения в под 10% от всички проверки.

#еврото в България #проверки на НАП #платени паркоместа #КЗП #паркинги

Проверките заради еврото: Масово паркингите в страната вдигат необосновано цените
