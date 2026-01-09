490 снегорина почистват пътищата в цялата страна

Общо 490 снегорина са на терен в цялата страна тази сутрин, след като около 300 машини са почиствали републиканската пътна мрежа през нощта. По данни на Координационния център за безопасно движение по пътищата, обстановката е нормална за движение при зимни условия, всички пътища са почистени и обезопасени, а пътноподдържащите фирми са в пълна мобилизация и под засилен контрол.

Инж. Мирослав Ценов, директор "Ситуационен център и управление на трафика": "Обстановката по цялата републиканска пътна мрежа е нормална за движение при зимни условия. Като АПИ с колегите от цялата страна внимателно следят прогнозите Всички пътноподдържащи фирми са мобилизирани и са предупредени за пълна мобилизация и почистване на дейностите, които извършват на терен във всички области, като ако някъде се наблюдава неизпълнение, не е задоволително извършеното на дейностите, може да бъдат санкционирани. Бих казал, че имаме добри резултати от вчера, въпреки това, което се говори и всички пътища са почистени и обезопасени за движение при зимни условия. Към момента единственият затворен път в цялата страна е път 3.36 Оряхово-Кнежа, който поради силни снегоновявания, вчера баха взети мерки и пътят е затворен. В най-скоро време трябва да бъде отворен. Това се прави с цел, когато има наистина лоши метеорологични условия, да не се струпват автомобили, които закъсват, така да се каже в този участък."

Проходите са проходими при зимни условия.

Александър Пенков, началник отдел в дирекция "Ситуационен център и управление на трафика": "Освен на "Троян - Кърнаре", който е затворен за тежкотоварни и моторни превозни средства."

"С цел по-добър контрол и мониторинг при почистването от тази година вече използваме и данни от видеонаблюдение на камерите, с които разполагаме по цялата страна", обясни още Ценов.

Вижте прякото включване на Теодора Георгиева