Ще подпише ли ЕС споразумение за свободна търговия с южноамериканския търговски блок Меркосур?

Ива Стойкова
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Големи протести имаше вчера и във Франция и Испания. Земеделските производители се опасяват от наплив на евтини стоки, неотговарящи на европейските стандарти от Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай.

Въпреки недоволството, днес се очаква на заседание на Комитета на постоянните представители да бъде гласувано споразумението за свободна търговия между ЕС и южноамериканския търговски блок Меркосур.

Подписването беше планирано през декември, но отложено под натиска на Франция. Френският президент Еманюел Макрон заяви, че страната му няма да подкрепи споразумението.

