Масовите протести продължават в Иран

Масови протести се проведоха за поредна вечер в много ирански градове, включително столицата Техеран.

Демонстрациите са протекли мирно, без намеса на силите на реда. Съобщава се обаче за прекъсване на интернет.

Доналд Тръмп отново предупреди, че ще удари много силно, ако иранските власти започнат да убиват демонстранти. По данни на базирана в Норвегия правозащитна организация до момента са загинали 45 протестиращи, включително осем деца. Протестите в Иран продължават вече 12 дни. Исканията са да не намери решение на икономическите проблеми в страната.