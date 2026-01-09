БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Масовите протести продължават в Иран

Ива Стойкова
Исканията са да не намери решение на икономическите проблеми в страната

Снимка: EПА/БГНЕС
Масови протести се проведоха за поредна вечер в много ирански градове, включително столицата Техеран.

Демонстрациите са протекли мирно, без намеса на силите на реда. Съобщава се обаче за прекъсване на интернет.

Доналд Тръмп отново предупреди, че ще удари много силно, ако иранските власти започнат да убиват демонстранти. По данни на базирана в Норвегия правозащитна организация до момента са загинали 45 протестиращи, включително осем деца. Протестите в Иран продължават вече 12 дни. Исканията са да не намери решение на икономическите проблеми в страната.

