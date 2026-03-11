Елена Йончева за войната в Близкия изток: Очаква се около 500 000 мигранти да влязат на турска територия

Застрашено ли е укрепването на външните граници и управлението на миграцията заради войната в Близкия изток - интервю на Евгения Атанасова с независимия депутат Елена Йончева по темата.

БНТ: Госпожо Йончева, по различен начин реагираха страните от Европейския съюз на новата война в Близкия изток. Трябва ли според вас да има единна позиция и каква да е тя?

Елена Йончева, независим евродепутат: "Европа няма единна позиция. Би трябвало да има, но тази единна позиция трябва да бъде реалистична и да е насочена към дългосрочните интереси на Европейския съюз. В момента, да, както вие правилно отбелязвате. Ето Испания, която обяви, че не подкрепя тази война, че тази война не отговаря на международните закони, даже не предостави своите военни бази, които са на нейна територия, за удари срещу Иран. Но трябва да имаме предвид също вътрешнополитическите особености в Испания. Там 68% от населението са против тази война, а в Испания, както знаете, има много силни антивоенни настроения. Други държави, като Германия, Унгария, Словакия, те подкрепят тези военни действия, считат, че режимът трябва да бъде свален и да бъде намалена всякаква опасност от ядрена ескалация, каквато е позицията на Чехия. Сред по-умерените държави може да назовем Франция, която въпреки това изпрати своите военни кораби, но с отбранителни намерения. Може да отбележим Великобритания, която предостави своите военни бази, но също с отбранителни аргументи. Може да видим Гърция, която също има по-умерена позиция. Така че Европа е разделена и тук са няколко причините. Първото, както казах, това е общественото мнение в Европа. Между 50 и 68% от населението е категорично против войната в Иран. Трябва да отбележим страха от увеличаване на енергоносителите, страха от тероризъм и накрая, може би най-важното – страха от бежанска вълна."

БНТ: А трябва ли според вас морално Европа да подкрепя стремежа на иранските протестиращи, на хората, които искат повече демокрация в Иран? И може ли това да стане без да има пряк ангажимент?

Елена Йончева, независим евродепутат: "Европа, Европейският съюз винаги е подкрепял морално стремежа на Иран към спазване на човешките права, към демократизация. Но това не е достатъчно. Според мен Европа има много повече лостове да работи заедно с ООН в тази посока и също така за оказване на хуманитарна помощ на гражданите на Иран. Но това, което Европа, мисля, че не трябва да прави, убедена съм в това, е да участва в активни военни, въобще във военни операции срещу Иран. Първо – заради нашата географска близост. Европа е изключително уязвима. Вие знаете вече, че имаше ракетни атаки срещу бази на европейски държави. Така че Европа е зависима от своето географско разположение. Второ – увеличаването на енергоносителите зависи много от нефта и газа, който минава през Ормузкия път. Той в момента на практика е блокиран. И ние виждаме 20% увеличение на цените на енергоносителите – 10% на петрола и 50 - 80% на втечнения газ. Тоест 20% от световния петрол, който минава през Ормузкия пролив, на практика е прекратен."

БНТ: Смятате ли, че има непосредствени рискове за сигурността на Европа, предвид тази географска близост?

Елена Йончева, независим евродепутат: "Очевидно. Тези рискове вече са налице. Имаме увеличение на цените на петрол, на цените на газ. Ние не знаем доколко ще бъдат още увеличени. В момента един барел стои 100 долара. Както чухме заплахите от Техеран, че може да стигне и до 200 долара. Така че вече рискът е налице. Риск от бежанска вълна също. Коментира се, имаме предварителни вече сценарии за това какво може да се случи в Европа. Риск от тероризъм. Европа наскоро излезе с предупреждение, че има такъв риск, защото войната в Иран прави по-непредвидими, от европейска гледна точка, реакциите на Хизбула, на други проксита на Иран."

БНТ: Какво е вашето отношение към бежанската вълна? И възможно ли е България да бъде сериозно засегната, ако продължи този интензитет на войната?