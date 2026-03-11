Американски самолети ще бъдат разположени в Румъния

Американски самолети за зареждане на гориво, оборудване за наблюдение и за сателитна комуникация ще бъдат разположени на румънска територия. Това ще стане в базата „Михаил Когълничану“ край черноморския град Констанца. Румънският президент Никушор Дан подчерта, че мярката е временна и е съгласувана с ЕС и НАТО. Решението трябва да бъде гласувано и в румънския парламент.

Никушор Дан - президент на Румъния: "Искам да подчертая, че става дума само за отбранителна техника, а не за оръжия. Става дума за самолети за гориво, разузнавателно оборудване и сателитна техника."

Няма искане от Съединените щати да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Ирак, това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, след заседание на ресорната парламентарна комисия. Той съобщи още, че вече има пълно покритие на въздушното ни пространство от гръцката батарея "Пейтриът".