Американски самолети ще бъдат разположени в Румъния

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази

Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Ирак, заяви министър Атанас Запрянов

самолети нато прехванаха руски разузнавателен самолет балтийско море
Слушай новината

Американски самолети за зареждане на гориво, оборудване за наблюдение и за сателитна комуникация ще бъдат разположени на румънска територия. Това ще стане в базата „Михаил Когълничану“ край черноморския град Констанца. Румънският президент Никушор Дан подчерта, че мярката е временна и е съгласувана с ЕС и НАТО. Решението трябва да бъде гласувано и в румънския парламент.

Никушор Дан - президент на Румъния: "Искам да подчертая, че става дума само за отбранителна техника, а не за оръжия. Става дума за самолети за гориво, разузнавателно оборудване и сателитна техника."

Няма искане от Съединените щати да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Ирак, това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, след заседание на ресорната парламентарна комисия. Той съобщи още, че вече има пълно покритие на въздушното ни пространство от гръцката батарея "Пейтриът".

#президент на Румъния #Никушор Дан # Атанас Запрянов #румъния #министър на отбраната #американски самолети #НАТО #ЕС

Последвайте ни

