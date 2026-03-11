ЕК с мерки срещу високите цени на горивата

10 дни война струват на европейците допълнителни 3 милиарда евро за вноса на изкопаеми горива. Това каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Европарламента по време на дебат за ситуацията в Близкия изток и последиците за Европа.

Европа продължава да няма единна позиция за ударите на САЩ и Израел срещу Иран. Евродепутати от различни групи - от социалистите до крайно десните - смятат, че действията на Вашингтон и Тел Авив нарушават международното право и критикуваха Фон дер Лайен заради подкрепата й за тях. Всички политически фракции обаче са единни по един въпрос - новият конфликт се отрази изключително бързо и сериозно на джоба на европейците.

Според фон дер Лайен европейците плащат висока цена за вноса на изкопаеми горива от региони с конфликти. Алтернативата са възобновяемите източници на енергия в Европа и ядрената енергетика. Връщане към руските горива е немислимо.

Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: “От началото на конфликта цените на газа са се повишили с 50%, а цените на петрола с 27%. Ако преведете това в евро – 10 дни война вече струват на европейските данъкоплатци допълнителни 3 милиарда евро за вноса на изкопаеми горива. Това е цената на нашата зависимост. В настоящата криза, някои твърдят, че трябва да се откажем от дългосрочната си стратегия и дори да се върнем към руски изкопаеми горива. Това би било стратегическа грешка.”

Еврокомисията обмисля различни мерки - ограничаване на цените, държавна помощ и преосмисляне на ценообразуването. Според фон дер Лайен някои държави в блока облагат електроенергията за гражданите и бизнеса с прекалено високи данъци.

Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: “Да ви дам друг пример, една държава членка прилага нула процента данък върху електроенергията на дребно, докато други прилагат над 16 процента. Това е от значение. Така че има място за действие, макар че данъците са в компетенциите на държавите.”

Според Европейската комисия засега няма непосредствен проблем със сигурността на доставките на газ и петрол в ЕС. Запасите на блока са пълни. Брюксел е готов да предприеме и мерки, свързани с освобождаването на стратегически петролни резерви, ако има подкрепа за подобно решение.

снимки: БТА