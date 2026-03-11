БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни...
Чете се за: 03:07 мин.
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:22 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

ЕК с мерки срещу високите цени на горивата

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Запази

10 дни война струват на Европа 3 млрд. евро за изкопаеми горива

мерки високите цени горивата
Снимка: БТА
Слушай новината

10 дни война струват на европейците допълнителни 3 милиарда евро за вноса на изкопаеми горива. Това каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Европарламента по време на дебат за ситуацията в Близкия изток и последиците за Европа.

Европа продължава да няма единна позиция за ударите на САЩ и Израел срещу Иран. Евродепутати от различни групи - от социалистите до крайно десните - смятат, че действията на Вашингтон и Тел Авив нарушават международното право и критикуваха Фон дер Лайен заради подкрепата й за тях. Всички политически фракции обаче са единни по един въпрос - новият конфликт се отрази изключително бързо и сериозно на джоба на европейците.

Според фон дер Лайен европейците плащат висока цена за вноса на изкопаеми горива от региони с конфликти. Алтернативата са възобновяемите източници на енергия в Европа и ядрената енергетика. Връщане към руските горива е немислимо.

Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: “От началото на конфликта цените на газа са се повишили с 50%, а цените на петрола с 27%. Ако преведете това в евро – 10 дни война вече струват на европейските данъкоплатци допълнителни 3 милиарда евро за вноса на изкопаеми горива. Това е цената на нашата зависимост. В настоящата криза, някои твърдят, че трябва да се откажем от дългосрочната си стратегия и дори да се върнем към руски изкопаеми горива. Това би било стратегическа грешка.”

Еврокомисията обмисля различни мерки - ограничаване на цените, държавна помощ и преосмисляне на ценообразуването. Според фон дер Лайен някои държави в блока облагат електроенергията за гражданите и бизнеса с прекалено високи данъци.

Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: “Да ви дам друг пример, една държава членка прилага нула процента данък върху електроенергията на дребно, докато други прилагат над 16 процента. Това е от значение. Така че има място за действие, макар че данъците са в компетенциите на държавите.”

Според Европейската комисия засега няма непосредствен проблем със сигурността на доставките на газ и петрол в ЕС. Запасите на блока са пълни. Брюксел е готов да предприеме и мерки, свързани с освобождаването на стратегически петролни резерви, ако има подкрепа за подобно решение.

снимки: БТА

#войната в Иран #войната в Близкия изток # Урсула фон дер Лайен #Европейска комисия

Водещи новини

Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Иран
Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Новото бойно поле във войната в Близкия изток – поразени търговски кораби в Ормузкия проток Новото бойно поле във войната в Близкия изток – поразени търговски кораби в Ормузкия проток
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу поскъпването Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу поскъпването
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Великденските добавки за пенсионерите – за какво ще им...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
МВР и прокуратурата: Няма външни участници в смъртта на шестте...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Сигнал за бомба затвори за кратко Техническия университет във Варна
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ