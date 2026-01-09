БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ива Стойкова
Всичко от автора
Чете се за: 01:05 мин.
Опозиционният лидер Мария Корина Мачадо пристига във Вашингтон

Освобождават политически затворници във Венецуела
Снимка: АП/БТА
Властите във Венецуела обявиха освобождаването на политически затворници, сред които чужди граждани.

Този ход е в изпълнение на отдавнашно искане на Съединените щати. Председателят на парламента и брат на временно изпълняващия длъжността президент Хорхе Родригес съобщи, че освобождаването на затворниците е в интерес на националното единство и мирното съжителство. Смята се, че стотици са политическите затворници, държани във венецуелски затвори.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп посочи, че опозиционният лидер и нобелов лауреат за мир Мария Корина Мачадо ще пристигне във Вашингтон следващата седмица.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Разбрах, че идва по някое време следващата седмица и ще се радвам да я поздравя. Чух, че иска да го направи. Би било голяма чест".

#САЩ срещу Венецуела #Мария Корина Мачадо #политически затворници #Венецуела

