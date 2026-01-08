БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Паралелната държава във Венецуела: Ще саботират ли престъпните организации Тръмп?

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Запази

След залавянето на Мадуро "колективос" поеха контрола по улиците на Каракас

венецуела прехвърли петрол сащ
Слушай новината

Русия обвини Съединените щати, че подклаждат напрежението и заплашват международното корабоплаване с конфискацията на петролен танкер, плаващ под руския флаг. Според Москва, действията на Вашингтон ще доведат до задълбочаване на политическото и военно напрежение. Пред "Ню Йорк Таймс" американският президент Доналд Тръмп заяви, че американското присъствие във Венецуела може да продължи с години. Плановете му, обаче, могат да бъдат саботирани от паравоенните групировки и престъпните организации, които действат във Венецуела.

Шест дни след свалянето на Николас Мадуро, истинската промяна във Венецуела не е настъпила. Въоръжени паравоенни патрулират в градовете. Граничните райони с Колумбия са под контрола на колумбийски партизани. А висши военни управляват като феодали.

Клеберт Делгадо, бивш детектив във Венецуела: "По улиците на Венецуела има повече от 3000 оръжия и те са в ръцете на "колективос"."

Колективос - са милиции, създадени по времето на Уго Чавес, за да бъдат посредник между управляващите и народа. Но с годините се превърнаха в паравeонни групи, защитаващи интересите на определени кръгове.

След залавянето на Мадуро "колективос" поеха контрола по улиците на Каракас. Твърди се, че милициите се контролират от министъра на вътрешните работи Диосдадо Кабейо.

Клеберт Делгадо, бивш детектив във Венецуела: "Колективос" е чудовище, което расте повече от 10 години. Те бяха тренирани от Армията за национално освобождение колумбийските бунтовници, Хизбула и мексикански наркокартели."

Колективос действат предимно в големите градове. Граничните райони, особено златните мини са под контрола на Армията за национално освобождение на Колубмия - крайнолява бунтовническа групировка, която действа във Венецуела от 80 години на 20 век.


За финансирането си разчита на наркотрафик, добив на злато и изнудвания. Сега бунтовниците обявиха, че ще се противопоставят на плановете на Съединените щати.

Във Венецуела продължава да има влияние и "Сегунда Маркеталия" - фракция на колумбийската ФАРК - бунтовническата армия, която се разпусна преди 9 години.

Въоръжените групировки във Венецуела са преплетени в сложна престъпна мрежа - нещо като "държава в държавата". През последните години се засили влиянието и на "Картела на слънцата" - престъпна организация на висшите военни.



Сред ключовите фигури там пак е вътрешният министър Кабейо - от 5 години за главата му Съединените щати дават 10 милиона долара. Другият лидер на "Слънцата" е министърът на отбраната Падрино Лопес. Смята се, че армията контролира всичко във Венецуела - от наркотрафика до разпределението на храните.

Уилямс Канчино, бивш полицай във Венецуела: "В момента висшето командване е напълно лоялно към Мадуро. Те са престъпници, те са съучастници в нещастието, причинено на милиони хора във Венецуела."

Канчино е бивш офицер от полицията във Венецуела и от Силите за специални действия. През 2019 дезертирал и оттогава живее в изгнание. Според него реална промяна в страната може да настъпи, едва когато бъде сменено висшето й военно командване. Канчино, както част от венецуелците, се надява на разкол във висшето командване на страната. Дотогава временният президент Делси Родригес щя трябва да се съобразява с двамата силови министри.

#САЩ #Николас Мадуро #Венецуела

Последвайте ни

ТОП 24

Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
1
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
3
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Мъж скочи на релсите на метрото в София
4
Мъж скочи на релсите на метрото в София
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
5
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на...
Една година без незабравимия Петър Василев - Петела
6
Една година без незабравимия Петър Василев - Петела

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
6
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв

Още от: Латинска Америка

Над 100 души са убити по време на американската операция в Каракас
Над 100 души са убити по време на американската операция в Каракас
Задържаните петролни танкери: Критики от Москва, противоречив коментар от САЩ Задържаните петролни танкери: Критики от Москва, противоречив коментар от САЩ
Чете се за: 02:00 мин.
Отношенията САЩ – Колумбия: Тръмп покани президента Густаво Петро в Белия дом Отношенията САЩ – Колумбия: Тръмп покани президента Густаво Петро в Белия дом
Чете се за: 00:40 мин.
Делси Родригес: Има петно върху отношенията ни със САЩ Делси Родригес: Има петно върху отношенията ни със САЩ
Чете се за: 01:40 мин.
САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела
Чете се за: 03:40 мин.
Венецуела ще прехвърли петрол на САЩ Венецуела ще прехвърли петрол на САЩ
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите
Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора откъснати от света След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора откъснати от света
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Каква е обстановката в София след падналия сняг Каква е обстановката в София след падналия сняг
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Паралелната държава във Венецуела: Ще саботират ли престъпните организации Тръмп? Паралелната държава във Венецуела: Ще саботират ли престъпните организации Тръмп?
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Силна буря причини много щети в ямболското село Меден кладенец
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Наркотик за над 6 млн. евро заловиха митничари на "Капитан...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
В столичния зоопарк снегът донесе радост за бенгалския тигър Киафа...
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Руски удари оставиха над 1 милион души без ток и отопление в Украйна
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ