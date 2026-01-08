Паралелната държава във Венецуела: Ще саботират ли престъпните организации Тръмп?

Русия обвини Съединените щати, че подклаждат напрежението и заплашват международното корабоплаване с конфискацията на петролен танкер, плаващ под руския флаг. Според Москва, действията на Вашингтон ще доведат до задълбочаване на политическото и военно напрежение. Пред "Ню Йорк Таймс" американският президент Доналд Тръмп заяви, че американското присъствие във Венецуела може да продължи с години. Плановете му, обаче, могат да бъдат саботирани от паравоенните групировки и престъпните организации, които действат във Венецуела.

Шест дни след свалянето на Николас Мадуро, истинската промяна във Венецуела не е настъпила. Въоръжени паравоенни патрулират в градовете. Граничните райони с Колумбия са под контрола на колумбийски партизани. А висши военни управляват като феодали.

Клеберт Делгадо, бивш детектив във Венецуела: "По улиците на Венецуела има повече от 3000 оръжия и те са в ръцете на "колективос"."

Колективос - са милиции, създадени по времето на Уго Чавес, за да бъдат посредник между управляващите и народа. Но с годините се превърнаха в паравeонни групи, защитаващи интересите на определени кръгове.



След залавянето на Мадуро "колективос" поеха контрола по улиците на Каракас. Твърди се, че милициите се контролират от министъра на вътрешните работи Диосдадо Кабейо.

Клеберт Делгадо, бивш детектив във Венецуела: "Колективос" е чудовище, което расте повече от 10 години. Те бяха тренирани от Армията за национално освобождение колумбийските бунтовници, Хизбула и мексикански наркокартели."

Колективос действат предимно в големите градове. Граничните райони, особено златните мини са под контрола на Армията за национално освобождение на Колубмия - крайнолява бунтовническа групировка, която действа във Венецуела от 80 години на 20 век.



За финансирането си разчита на наркотрафик, добив на злато и изнудвания. Сега бунтовниците обявиха, че ще се противопоставят на плановете на Съединените щати.

Във Венецуела продължава да има влияние и "Сегунда Маркеталия" - фракция на колумбийската ФАРК - бунтовническата армия, която се разпусна преди 9 години.

Въоръжените групировки във Венецуела са преплетени в сложна престъпна мрежа - нещо като "държава в държавата". През последните години се засили влиянието и на "Картела на слънцата" - престъпна организация на висшите военни.





Сред ключовите фигури там пак е вътрешният министър Кабейо - от 5 години за главата му Съединените щати дават 10 милиона долара. Другият лидер на "Слънцата" е министърът на отбраната Падрино Лопес. Смята се, че армията контролира всичко във Венецуела - от наркотрафика до разпределението на храните.

Уилямс Канчино, бивш полицай във Венецуела: "В момента висшето командване е напълно лоялно към Мадуро. Те са престъпници, те са съучастници в нещастието, причинено на милиони хора във Венецуела."

Канчино е бивш офицер от полицията във Венецуела и от Силите за специални действия. През 2019 дезертирал и оттогава живее в изгнание. Според него реална промяна в страната може да настъпи, едва когато бъде сменено висшето й военно командване. Канчино, както част от венецуелците, се надява на разкол във висшето командване на страната. Дотогава временният президент Делси Родригес щя трябва да се съобразява с двамата силови министри.