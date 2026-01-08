Силна буря причини много щети в ямболското село Меден кладенец

Силна буря с дъжд и ураганен вятър премина рано тази сутрин през ямболското село Меден кладенец, оставяйки след себе си сериозни материални щети.



Макар стихията да е продължала едва 10–15 минути, последствията са значителни. Селото остава без електрозахранване, множество електрически стълбове и дървета са начупени, нанесени са щети по къщи и дворове. На място незабавно реагират екипи на Община Тунджа и ЕВН, които започват възстановяване на електрозахранването и разчистване на разрушеното.

Мария Димитрова – кмет на с.Меден Кладенец: „Има доста поражения, тоците се възстановиха в едната част на селото, в другата част има седем нападали счупени стълбове със скъсани проводници, екипите работят на ЕВН, реагираха много бързо, както и общината. Имаше много дървета нападали по улиците, в парка, имаме изкъртени детски уреди. Беше страшно за десетина –петнадесет минути, но започнахме да се възстановяваме… По къщите на хората имат доста поразии, паднали комини, счупени керемиди, капаци, включително и на нашите сгради тук - общинските -на читалище, на кметство, на здравна служба, но всичко е под контрол. Няма пострадали хора, което е най-хубавото, всичко друго ще се оправи.”