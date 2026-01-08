Пореден тежък удар по украинската енергийна система

Русия нанесе пореден удар по украинската енергийна система - при среднощната руска атака е поразена критична инфраструктура. Най-засегнати са Запорожка и Днепро-Петровска област - над 800 000 потребители са без електричество. Осем мини в региона също са останали без ток, но миньорите са евакуирани успешно. Работата по възстановяването на електро- и топлоподаването продължава.

В почти целия Кривой Рог няма ток. Не е за първи път. Сега въпросът е докога. Следят специален сайт, на който се посочват часовете, в които ще има електричество.

Людмила, жител на Кривой Рог: "Токът е спрял през нощта и едва на сутринта разбрахме. По-неприятното е, че няма да има и как да се топлим, а се очаква да застудява."

Среднощната руска атака е оставила без ток около 800 хиляди потребители.

Артем Некрасов, министър на енергетиката на Украйна: "През нощта врагът за пореден път нанесе удар по украинския енергиен сектор. В резултат Днепропетровск и Запорожие останаха почти напълно без електроенергия."

Работата по възстановяването на електро- и топлоснабдяването продължава, уверяват от енергийното министерство. Благодарение на генератори болниците продължават работа. Администрацията е на специален режим. За да не стоят учениците на тъмно и студено, ваканцията им е удължена до 9 януари. Президентът Володимир Зеленски осъди поредните руски атаки.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Няма никаква военна логика в удари по енергийната инфраструктура, които оставят хората без ток и топлина през зимата. Това е руската война срещу нашия народ, срещу живота ни, това е опит да се пречупи Украйна. Ето защо подкрепата за нас - във всичките ѝ форми, трябва да е възможно най-голяма."

В следващ пост Зеленски написа, че е запознат с резултатите от последните разговори на украинската делегация с европейски и американски представители, и че се подготвят следващите срещи.

Междувременно Русия заяви, че е превзела предградие на Купянск. Независимо потвърждение на информацията няма. Руското външно министерство разпространи писмено заявление, че разполагането на територията на Украйна на военни подразделения, обекти, складове или друга инфраструктура на западни държави, ще се определя като "чужда интервенция, която носи пряка заплаха за сигурността не само на Русия, но и на други държави в Европа".