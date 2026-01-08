БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гуцанов: Безработни ще помагат за почистване на дерета като превенция срещу бедствия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази
гуцанов безработни помагат почистване дерета превенция бедствия
Снимка: БТА
Слушай новината

Регистрирани безработни в бюрата по труда ще бъдат включени в дейности по предварително почистване на дерета с цел предотвратяване на наводнения и други бедствия. Това съобщи на министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов. По думите му мярката едновременно ще намали безработицата и ще подпомогне общините, като възможност за участие ще имат и хора с увреждания.

Инициативата ще се реализира по програмата "Заетост без бариери", която разполага с бюджет от 40 млн. евро и ще стартира след по-малко от месец. Заплащането за наетите ще бъде в размер на минималната работна заплата, а за лица с висше образование – минимална заплата плюс 50%, уточни Гуцанов.

Идеята за програмата е възникнала след бедствието в курорта Елените, обясни Донка Михайлова, кмет на Троян и зам.-председател на Националното сдружение на общините в Република България. Тя подчерта, че почистването на речните корита е сериозен проблем, тъй като много дерета не са отразени в кадастралните карти, а Законът за горите налага ограничения за премахване на растителността.

Надяваме се с програмата общините да създадем предпоставки тези дерета, които традиционно създават проблеми, да бъдат почистени, коментира Михайлова. По думите ѝ всяка община ще определи кои терени се нуждаят от почистване.

Заместник-министърът на труда и социалната политика в оставка Наталия Ефремова съобщи, че финансирането на дейностите ще бъде възможно за срок до две години. Програмата ще се администрира от Агенцията по заетостта, като общините ще кандидатстват директно към нея. Освен почистване ще могат да се реализират и дейности по залесяване на общински терени.

#Борислав Гуцанов

Последвайте ни

ТОП 24

Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
1
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
2
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
3
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
4
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
5
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Мъж скочи на релсите на метрото в София
6
Мъж скочи на релсите на метрото в София

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
5
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Регионални

Ново огнище на болестта "син език" по животните е регистрирано в Смолян
Ново огнище на болестта "син език" по животните е регистрирано в Смолян
Пътищата в страната са обработени и проходими при зимни условия Пътищата в страната са обработени и проходими при зимни условия
Чете се за: 01:50 мин.
Шофьор с 2,36 промила алкохол се удари в дърво в ловешко село Шофьор с 2,36 промила алкохол се удари в дърво в ловешко село
Чете се за: 00:52 мин.
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП "Кулата – Промахон" Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП "Кулата – Промахон"
Чете се за: 02:17 мин.
София осъмна със сняг: Над 100 машини чистят, задръствания и закъснения на градския транспорт София осъмна със сняг: Над 100 машини чистят, задръствания и закъснения на градския транспорт
Чете се за: 04:07 мин.
Камион се обърна в канавка на пътя Велико Търново - Павликени Камион се обърна в канавка на пътя Велико Търново - Павликени
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП "Кулата – Промахон"
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
София осъмна със сняг: Над 100 машини чистят, задръствания и закъснения на градския транспорт София осъмна със сняг: Над 100 машини чистят, задръствания и закъснения на градския транспорт
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След пороя в Крумовградско: Разрушени мост и улици, населени места все още са без ток и вода След пороя в Крумовградско: Разрушени мост и улици, населени места все още са без ток и вода
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Как работи системата за влизане и излизане от ЕС след въвеждането и у нас Как работи системата за влизане и излизане от ЕС след въвеждането и у нас
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Напрежение в Минеаполис – протести и сблъсъци след като жена...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Наркотик за над 6 млн. евро заловиха митничари на "Капитан...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Мъж скочи на релсите на метрото в София
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ