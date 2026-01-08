БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 01:27 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Наркотик за над 6 млн. евро заловиха митничари на "Капитан Андреево"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази

Дрогата, близо 740 кг марихуана, е открита в камион, пътуващ от Нидерландия за Турция

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Близо 740 кг марихуана заловиха митничарите на "Капитан Андреево". Огромното количество дрога е открито в камион, пътуващ от Нидерландия за Турция.

Камионът пристигнал на пункта на 6 януари. Селектиран е за щателна проверка, 626 пакета с дрогата са открити в полуремаркето.

Наркотикът се оценява за над 6 млн. евро.

Шофьорът, полски гражданин, е задържан.

Ако бъде признат за виновен шофьорът е заплашен от 15 до 20 години затвор, коментира окръжният прокурор на Хасково Иван Стоянов.

За последините 4 месеца това е второто толкова голямо количество марихуана, заловена на "Капитан Андреево". През септември на пункта бяха задържани също над 700 кг марихуана.

Стефан Бакалов, началник-отдел "Борба с наркотрафика" в Агенция "Митници", обясни, че пътят на марихуаната и амфетамините е от Европа към Турция, която е хъб за арабските държави.

#пункт "Капитан Андреево" #митничари #марихуана

Последвайте ни

ТОП 24

Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
1
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
2
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
3
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
4
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
5
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края на януари
6
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края на януари

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
6
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв

Още от: Криминално

Доживотен затвор за 32-годишен мъж за убийството на млада жена в Шумен
Доживотен затвор за 32-годишен мъж за убийството на млада жена в Шумен
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ) Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
7157
Чете се за: 00:50 мин.
Иззеха 610 флакона райски газ при спецакция в Пазарджик Иззеха 610 флакона райски газ при спецакция в Пазарджик
Чете се за: 00:47 мин.
Дръзкият въоръжен грабеж в София: Маскиран мъж с автомат и граната нахлул в магазин Дръзкият въоръжен грабеж в София: Маскиран мъж с автомат и граната нахлул в магазин
Чете се за: 02:17 мин.
Двама са задържани след въоръжения обир в "Красно село" Двама са задържани след въоръжения обир в "Красно село"
10468
Чете се за: 02:05 мин.
Труп на жена е открит в столичния квартал „Надежда 1“ Труп на жена е открит в столичния квартал „Надежда 1“
17259
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

След пороя в Крумовградско: Разрушени мост и улици, населени места все още са без ток и вода
След пороя в Крумовградско: Разрушени мост и улици, населени места...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате по спешност, оставете автомобилите си! СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате по спешност, оставете автомобилите си!
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Снегорин изгоря на Северната тангента край София Снегорин изгоря на Северната тангента край София
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Напрежение в Минеаполис – протести и сблъсъци след като жена беше убита от имиграционните власти Напрежение в Минеаполис – протести и сблъсъци след като жена беше убита от имиграционните власти
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Спасиха двама работници, бедстващи на багер заради повишеното ниво...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Мъж скочи на релсите на метрото в София
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ