Наркотик за над 6 млн. евро заловиха митничари на "Капитан Андреево"

Близо 740 кг марихуана заловиха митничарите на "Капитан Андреево". Огромното количество дрога е открито в камион, пътуващ от Нидерландия за Турция.

Камионът пристигнал на пункта на 6 януари. Селектиран е за щателна проверка, 626 пакета с дрогата са открити в полуремаркето.

Наркотикът се оценява за над 6 млн. евро.

Шофьорът, полски гражданин, е задържан.

Ако бъде признат за виновен шофьорът е заплашен от 15 до 20 години затвор, коментира окръжният прокурор на Хасково Иван Стоянов.

За последините 4 месеца това е второто толкова голямо количество марихуана, заловена на "Капитан Андреево". През септември на пункта бяха задържани също над 700 кг марихуана.

Стефан Бакалов, началник-отдел "Борба с наркотрафика" в Агенция "Митници", обясни, че пътят на марихуаната и амфетамините е от Европа към Турция, която е хъб за арабските държави.